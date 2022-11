Możliwości zawodowe w Legnicy – jakie są?

Legnica może pochwalić się stosunkowo niską stopą bezrobocia i średnim wynagrodzeniem nieznacznie niższym od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Najwięcej ofert pracy w mieście dotyczy zawodów z branży budowlanej, przemysłowej i sektora usługowego (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), najmniej z sektora rolniczego i finansowego. Popularnością cieszy się praca zdalna i w trybie hybrydowym. Zatrudnienie czeka zarówno na doświadczonych specjalistów, jak i świeżo upieczonych absolwentów, a także studentów. W mieście nie trudno o pracę dorywczą, na przykład weekendową lub na pół etatu. Aktywni zawodowo są również seniorzy. Emeryci bardzo często podejmują pracę chałupniczą.

Zawody deficytowe w Legnicy

W Legnicy najłatwiej o zatrudnienie w sektorach, w których brakuje przysłowiowych rąk do pracy. Mowa o branżach:



budowlanej – poszukiwani są cieśle i stolarze, dekarze i blacharze, monterzy, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, robotnicy obróbki drewna i stolarze oraz spawacze;

– poszukiwani są cieśle i stolarze, dekarze i blacharze, monterzy, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, robotnicy obróbki drewna i stolarze oraz spawacze; medycznej i ochrony zdrowia – najwięcej ofert jest skierowanych do fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów oraz ratowników medycznych;

– najwięcej ofert jest skierowanych do fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów oraz ratowników medycznych; edukacyjnej – poszukiwani są nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych;

– poszukiwani są nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych; TSL (transport-spedycja-logistyka) – praca czeka na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów, spedytorów i logistyków, zaopatrzeniowców i dostawców,

– praca czeka na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów, spedytorów i logistyków, zaopatrzeniowców i dostawców, elektrycznej – poszukiwani są elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy;

– poszukiwani są elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy; finansowo-księgowej – oferty dotyczą głównie stanowisk, takich jak pracownik ds. rachunkowości i księgowości czy samodzielny księgowy

– oferty dotyczą głównie stanowisk, takich jak pracownik ds. rachunkowości i księgowości czy samodzielny księgowy gastronomicznej – brakuje kucharzy, kelnerów i barmanów oraz szefów kuchni;

– brakuje kucharzy, kelnerów i barmanów oraz szefów kuchni; przemysłowej – poszukiwani są operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, specjaliści ds. organizacji produkcji oraz pracownicy przetwórstwa metali;

– poszukiwani są operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, specjaliści ds. organizacji produkcji oraz pracownicy przetwórstwa metali; motoryzacyjnej – praca czeka na mechaników maszyn i urządzeń oraz mechaników pojazdów samochodowych.

Praca dodatkowa w Legnicy

Wielu mieszkańców Legnicy decyduje się na pracę dodatkową. Jest to sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy lub pogodzenie pracy z nauką czy innymi obowiązkami. Pracę dorywczą podejmują zarówno osoby, które mają stały etat, jak i młode mamy, uczniowie, studenci i emeryci oraz wszyscy, których z różnych względów interesuje wyłącznie praca w niepełnym wymiarze godzin. Dorywczo mieszkańcy Legnicy pracują najczęściej w branży gastronomicznej, transportowej, IT i marketingu. Najpopularniejsze stanowiska to:



kelnerka,

barman,

dostawca jedzenie,

kierowca taksówki,

opiekunka dziecięca,

grafik,

programista,

copywriter,

Praca dodatkowa w Legnicy przyjmuje różne formie. Często jest to praca całkowicie zdalna lub zmianowa. Popularnością cieszy się również praca chałupnicza i fizyczna, zwłaszcza wśród mężczyzn.

Praca dla studenta w Legnicy

Praca dla studentów w Legnicy czeka między innymi w trybie zdalnym. Home office pozwala bez problemu łączyć naukę z zarabianiem pieniędzy, dlatego cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Jakich stanowisk dotyczy? Najczęściej pochodzących z branży IT, e-commerce i marketingu. Studenci często decydują się również na pracę na pół etatu. W tym przypadku najpopularniejsze stanowiska to:



kasjer-sprzedawca,

opiekunka dziecięca,

barman,

kelnerka.

Legnica oferuje osobom uczącym się, w tym studentom, także pracę weekendową. Zatrudnienie w sobotę i niedzielę łatwo znaleźć przede wszystkim w gastronomii i hotelarstwie, ponieważ w weekendy hotele, puby i restauracje odnotowują wzmożony ruch.

Praca w Legnicy – etat czy własna działalność?

W Legnicy opłaca się zarówno zatrudnić na etacie, jak i założyć własną działalność. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony rynek pracy jest na tyle różnorodny, że oferuje zatrudnienie specjalistom z różnych branż i w każdej formie, a drugiej miasto wspiera przedsiębiorców – także tych początkujących. Osoby, które chcą pracować na etacie, mogą znaleźć zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. Do wyboru mają między innymi pracę zdalną lub zmianową. Z koli ci, którzy chcą prowadzić firmę, mogą liczyć na wsparcie ze strony różnych instytucji, na przykład Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

Czytaj też:

Jaki wpływ ma inflacja na rynek pracy w Słupsku?Czytaj też:

Czy Tarnów to dobre miejsce do pracy dla studenta