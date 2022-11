Czy Tarnów to dobre miejsce do pracy dla studenta

Jednocześnie studenci mają wiele wydatków, szczególnie jeśli decydują się na naukę w innym mieście niż rodzinne. Trzeba opłacić materiały edukacyjne, zakwaterowanie, dojazdy do uczelni i wyżywienie. Jeśli nauka odbywa się w prywatnej uczelni także czesne. Są to koszty sięgające w sumie nawet kilku tysięcy złotych. Nie każdy student może liczyć na pomoc finansową rodziców, czy stypendium. Niestety często muszą łączyć pracę z nauką. Niełatwo jednak znaleźć zatrudnienie, które umożliwia chodzenie na wykłady i pracę, ponieważ zajęcia zwykle odbywają się o zróżnicowanych porach. Pracodawcy wymagają jednak pewnej stałość. Studenci, którzy mają wolne popołudnia, mogą ustalać grafik w pracy, w taki sposób, by pełnić obowiązki wieczorami. Natomiast pozostali mają do dyspozycji głównie weekendy. Praca w Tarnowie dostosowana do potrzeb studentów jest dostępna w kilku branżach.

Czy pracodawcy chcą zatrudniać studentów?

Studenci zwykle nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Wiele ogłoszeń pracy wręcz ma wyszczególniony w wymaganiach status studenta. Mimo że wielu studentów nie posiada jeszcze doświadczenia, które tak cenią pracodawcy, młodzi kandydaci mogą wnieść wiele wartości do firmy. Przede wszystkim mają świeże spojrzenie na zadania i obowiązki wykonywane w firmie. Doświadczeni pracownicy mają wypracowane nawyki, z którymi niechętnie się żegnają, przez co mogą czasem hamować dalszy rozwój firmy w wielu obszarach. Zatrudnienie młodej osoby to także szansa na ukształtowanie jej, przekazanie cenionych w firmie wartości i schematów działań.

Dzięki temu pracodawca może na lata zapewnić sobie u boku pracownika, który będzie działał w zgodzie z jego oczekiwaniami. Ponadto studenci to zwykle osoby ambitne, które chcą się wykazać, co przekłada się na duże zaangażowanie w powierzone obowiązki, nowe pomysły i inicjatywę własnego wkładu w rozwój firmy. Przede wszystkim jednak zatrudnienie studenta na umowie zlecenie mniej kosztuje, gdyż pracodawca nie musi odprowadzać składki ubezpieczeniowej do ZUS. Korzysta na tym również sam pracownik, któremu pracodawca może zaproponować nieco wyższą stawkę.

Jaka praca dla studenta jest dostępna w Tarnowie?

Studenci dzienni mają niestety ograniczony wybór obszaru zatrudnienia. Rzadko mają szansę na zatrudnienie w branży, która dałaby im doświadczenie wartościowe w kontekście kierunku studiów. Prace, które można połączyć z grafikiem zajęć to zwykle stanowiska w branży gastronomicznej, czasem udaje się także znaleźć pracę w marketingu. Pracodawcy w Tarnowie zapraszają studentów na stanowisko kelnera, czy barmana. Taką pracę łatwo

dostosować do zajęć, ponieważ odbywa się zwykle w godzinach popołudniowych. Często studenci zatrudniani są na stanowisku sprzedawcy w sklepach spożywczych, czy odzieżowych, lub też przy obsłudze recepcji. Doskonałym rozwiązaniem dla studentów jest również praca w call center przy obsłudze klienta. Jeśli kandydat jest biegły w podstawowych przedmiotach, może również udzielać korepetycji.

Praca dla studentów zaocznych

Studenci zaoczni mają znacznie więcej ofert pracy do wyboru, gdyż mogą zatrudnić się na pełen etat. Niektóre uczelnie jednak planują zajęcia również na piątki, przez co studenci muszą się zwalniać z pracy parę godzin przed jej końcem. Mimo to mogą pracować w większości pełnoetatowych prac. Co więcej, często decydują się na takie rozwiązanie, by zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie. Ich możliwości zatrudnienia nie ograniczają się jedynie do kilku branż, jak ma to miejsce w przypadku studentów dziennych. Np. studenci informatyki w zależności od specjalizacji już w trakcie studiów niestacjonarnych mogą zatrudnić się jako programiści, czy administratorzy baz danych lub też pracownicy helpdesk. Z kolei studenci rachunkowości mogą poszukać pracy na stanowisku pomocnika księgowego.

Wymagania w pracy dla studenta

Od studentów wymaga się przede wszystkim dyspozycyjności w godzinach zgodnych z grafikiem. Ponadto z racji ich styczności z językami obcymi, często pracodawcy oczekują, że będą znali angielski, czy niemiecki. To oczywiście podwyższa ich wartość na rynku pracy i wpływa na wyższe zarobki. Pozostałe wymagania są ściśle związane z konkretnymi stanowiskami. W wielu przypadkach szczególnie w gastronomii będzie to np. orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Inne oczekiwania koncentrują się na kompetencjach miękkich, szczególnie w obszarze pracy grupowej i komunikatywności.

Jak znaleźć pracę w Tarnowie będąc studentem?

Studenci w Tarnowie mogą szukać pracy tak jak inni kandydaci, wpisując w sieci odpowiednie frazy. Jednak mają szersze możliwości. Mogą korzystać z pomocy biur karier, które działają konkretnie na rzecz aktywizacji zawodowej studentów. Swoją karierę mogą rozpocząć również od stażu. Warto dołączyć do grup na Facebooku, które poświęcone są pracy dla studentów. Ponadto nie zależy zapominać o prowadzeniu swojego konta na LinkedIn. Do interesujących kandydatów mogą się odezwać rekruterzy, również z innych miast z propozycją pracy zdalnej.

Jak połączyć studia z pracą?

Oczywiście najzdrowszym rozwiązaniem jest pełna koncentracja albo na pracy, albo na studiach. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Studia da się połączyć z pracą, lecz podstawę stanowi odpowiednio dopasowany grafik. Student musi wygospodarować jednocześnie czas na zajęcia, czas na odpoczynek, czas na pracę i czas na naukę. Jednak student narażony jest na duże obciążenie i psychiczne i fizyczne. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniej higieny snu i spożywanie regularnych i zbilansowanych posiłków. Jeśli istnieje taka możliwość, warto rozejrzeć się za propozycjami pracy zdalnej lub wybrać pracę blisko miejsca zamieszkania, co pozwoli zaoszczędzić czas, jaki normalnie trzeba poświęcić na dojazdy.

