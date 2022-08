Praca dla studenta w Szczecinie – czy ciężko jest znaleźć zatrudnienie?

Tak czy inaczej, pomimo ogólnych, dobrych tendencji na rynku, z których cieszyć się mogą wszyscy poszukujący zatrudnienia, warto jest wiedzieć, w jaki sposób można poszukiwać etatu najefektywniej. Jakich pracowników najczęściej poszukują pracodawcy? Gdzie najlepiej szukać pracy w Szczecinie? Jak przygotować skuteczne CV, którym bez problemu spełnimy wymagania każdego rekrutera? Na te i inne pytania, odpowiadamy w niniejszym artykule.

Rynek pracy w Szczecinie – jak wygląda?

Niska stopa bezrobocia i opinia miasta sprzyjającego wszelkim inwestycjom – tak lokalnym, jak i zagranicznym – to jedne z głównych powodów, dla których poszukujący w tym mieście zatrudnienia, mogą zawczasu odetchnąć z ulgą, wiedząc, że etat prawdopodobnie już na nich czeka. Niemal każda branża wyczekuje tutaj specjalistów i fachowców, szeregowych pracowników, a nawet emerytów i studentów, którzy trudniąc się nieco bardziej podstawowymi zajęciami, chcą podreperować osobisty budżet. Jednak w jakim sektorze pracy jest najwięcej? Z czego Szczecin słynie?

Szczecin to miasto nadmorskie – trudno więc się dziwić, że zdecydowaną większość swojej ekonomii, opiera o przemysł portowy. Naturalnie, nie jest to jego jedyna cecha, związana z morzem. Jak nietrudno się domyśleć, obecność bałtyckich wód, jak i niemieckiej granicy opodal, sprzyja rozwojowi lokalnej turystyki. Powody do zadowolenia z tego tytułu, ma branża hotelarska czy gastronomiczna. Nie do przeoczenia są aktualne wpływy budownictwa na gospodarkę Szczecina – trudno się jednak temu dziwić przy tak dynamicznym rozwoju.

Do najmniej rozwiniętych sektorów szczecińskiej gospodarki, należą finanse, oraz oczywiście rolnictwo, które zwykle nie ma prawa bytu w mieście. Niemniej, jeżeli to właśnie z finansami chcesz związać swoją przyszłość, to nie musisz się martwić – bieżąca sytuacja pokazuje, że w nadchodzących latach, Szczecin może stale odnotowywać deficyty w związanych z tą branżą zawodach.

Najbardziej poszukiwane zawody w Szczecinie

W dużym uproszczeniu można założyć, że nie ma tutaj zawodu czy profesji, które znajdowałyby się na liście znaczących nadwyżek – praca w Szczecinie to przyjemność dostępna dla każdego. Wyjątek mogą stanowić specjalizacje o niszowym charakterze, w branżach, gdzie ekspertów z natury jest niewielu, bądź trudnią się swoją profesją bardziej w charakterze hobby, aniżeli pracy. Niemniej, te osoby bez problemów znajdą zatrudnienie w branżach, których rodzaj podobny jest do ich wykształcenia czy wyuczonego zawodu. Istnieją jednak sektory, w których deficyty pracowników są dość istotne, co potwierdzają ogólnodostępne analizy GUS.

Szczecin – zawody deficytowe

Zdecydowanie największe deficyty odnotowuje branża budowlana, wraz z pokrewnym dla siebie sektorem przemysłowym. Na wakat od zaraz mogą liczyć przede wszystkim betoniarze, murarze, zbrojarze, czy szeregowi robotnicy, ale również monterzy wszelakich konstrukcji i instalacji, elektrycy czy operatorzy maszyn. Duże znaczenie dla Szczecina ma transport – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Nietrudno zatem odgadnąć, że bez problemu zatrudnienie znajdzie kierowca autobusu, kierowca ciężarówki, pracownicy spedycji, dostawcy czy magazynierzy.

Edukacja i medycyna, jako wyspecjalizowane gałęzie szczecińskiej gospodarki, również nie są wyobcowane w kwestii ilości brakujących pracowników. Pielęgniarki i lekarze wszelkich specjalizacji, a także nauczyciele, również nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem pracy w Szczecinie. Podobnie ma się sytuacja ze stale rozwijającą się branżą IT, nieustannie poszukującą zdolnych programistów, grafików czy administratorów baz danych.

Wśród ostatnich z łatwych do odnotowania sektorów, wyróżnić możemy gastronomię i handel. Biorąc pod uwagę fakt, że szeroko pojęte usługi stanowią ogromny procent ogólnej, szczecińskiej ekonomii, nie powinno nikogo dziwić, że etat czeka na kucharzy, kelnerów, sprzedawców i kasjerów. Co więcej, ogłoszenia sygnowane tytułem „praca dla studenta” w Szczecinie pojawiają się coraz częściej – mogą się oni imać różnych zajęć, jednak do najczęściej preferowanych zajęć należą kurier miejski, hostessa, sprzedawca czy pracownik fast-food.

Praca dla studenta w Szczecinie – jak stworzyć skuteczne CV?

Jeżeli jesteś studentem i chcesz rozpocząć pracę w Szczecinie, to w zasadzie masz do wyboru dwie drogi, którymi możesz podążyć. Pierwszą jest zdobycie stażu w zawodzie, w którym aktualnie się kształcisz – zdecydowanie jest to najlepsza z metod, choć wcale nie najprostsza. W teorii, praktyki powinny Ci zostać zapewnione przez uczelnie, jednak ich wymiar, a nawet możliwość otrzymania zań zapłaty (jeśli odbywają się na terenie uczelni w ramach zajęć) zawsze będą stały pod znakiem zapytania. Możliwość odbycia płatnego stażu prezentuje się znacznie lepiej w sytuacji, w której udało Ci się już ukończyć określony kierunek – jednak co zrobić, gdy potrzebujemy pieniędzy na czesne, a aktualne możliwości zaczęły się wyczerpywać?

Wówczas będziesz musiał pomyśleć o zdobyciu innej pracy, najpewniej w ogóle nie powiązanym z kierunkiem studiów, na jaki uczęszczasz. Niektóre rodzaje zatrudnienia w ogóle nie będą wymagały od Ciebie szczególnego CV (np.: pracownik fast-food, roznosiciel ulotek, kurier miejski), a sam fakt posiadania przez Ciebie statusu studenta będzie wystarczającym atutem. Niemniej, CV „jakieś” musi być – a skoro ma być „jakieś”, to niech jest jak najlepsze!

CV studenta – co powinno zawierać?

Biorąc pod uwagę fakt, że jako student poszukujący pracy nie posiadasz doświadczenia zawodowego, będziesz musiał powalczyć o serce pracodawcy w nieco bardziej kreatywny sposób. Oto kilka wskazówek, w jaki sposób możesz ubogacić swoje CV:

Pamiętaj o estetyce



Treść Twojego CV jest istotna – jednak to sposób w jaki je zaprezentujesz zadecyduje o tym, czy dokument przykuje uwagę rekrutera, czy nie. Zawarte w życiorysie informacje, postaraj się ubrać w łagodną szatę graficzną, a sam tekst odpowiednio sformatuj. Jeśli nie wiesz, jak zrobić to samodzielnie, skorzystaj z dostępnych w internecie szablonów.

Kompetencje miękkie są kluczem do sukcesu



Kompetencje, które określamy w CV, możemy podzielić na twarde i miękkie. Te pierwsze dotyczą ściśle posiadanego przez nas wykształcenia, przebytych kursów i posiadanych umiejętności. Te drugie z kolei, dotychczas były przez ogół społeczeństwa spychane na margines, jednak w ostatnim czasie, dynamicznie zyskują na znaczeniu. Chodzi w nich przede wszystkim o cechy Twojego charakteru, które pomogą Ci w przyszłej pracy (np.: odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, czy komunikatywność). Warto wpisać ich jak najwięcej!

Aktualny przebieg kształcenia



Brak doświadczenia zawodowego w przypadku studenta, jest dość oczywisty dla każdego przedsiębiorcy i wysłanie CV pozbawionego rozbudowanej ścieżki kariery, nie będzie w tym przypadku żadnym faux pas. Niemniej, jako student, nadal możesz brać udział w wielu aktywnościach, kursach, czy konkursach, jakimi Twoja uczelnia żyje – nie zapomnij o nich! Dla Twojego potencjalnego pracodawcy, będzie to dowód Twojej pracowitości, sumienności i chęci stałego poszerzania zakresu swoich kompetencji.

Nie zapomnij o kwestiach formalnych!



Bez względu na to, jak dobre będzie przygotowane przez Ciebie CV, rekruter nie będzie w stanie przepuścić Cię do dalszego etapu naboru, jeżeli pominiesz w życiorysie tak podstawowe kwestie, jak Twoje dane kontaktowe, czy aktualna klauzula RODO (możesz ją znaleźć w internecie). Pamiętaj o tym – inaczej cały Twój trud pójdzie na marne!

Podążając za tymi kilkoma prostymi wskazówkami, praca w Szczecinie dla studenta będzie w zasięgu Twojej ręki – powodzenia!

