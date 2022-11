Jaki wpływ ma inflacja na rynek pracy w Słupsku?

W najprostszych słowach mówiąc, inflacja to spadek realnej wartości pieniądza w odniesieniu do stałych nominałów środków płatniczych. Objaśniając to jeszcze prościej, z inflacją mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek rozmaitych przyczyn – tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych – ceny towarów i usług rosną proporcjonalnie do poziomu i ilości negatywnych czynników ją wywołujących.

Na przestrzeni wieków, najpowszechniejszym czynnikiem proinflacyjnym była nieodpowiedzialna polityka monetarna władz, sprzeczna z najbardziej uniwersalnymi pryncypiami ekonomii, opisywanymi skrupulatnie już w XIX wieku przez światowej klasy ekspertów, takich jak na przykład Frédéric Bastiat. Są to przede wszystkim zbyt wysokie obciążenia fiskalne, zalewanie rynku pieniądzem niemającym pokrycia w żadnych realnym źródle, czy rozdęta redystrybucja dochodu narodowego, której wtóruje biurokracja.

W zastanej przez nas nowoczesności nie da się pominąć także globalnych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami, których struktura może być często dosyć krucha. Jej nadszarpnięcie może prowadzić do chwilowego lub długotrwałego wzrostu cen dóbr, które stanowią podstawę dla rozwoju gospodarki. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego typu paliwa (węgiel czy ropa), gdzie konsekwencją przerwania łańcuchów dostaw będzie wzrost cen energii i transportu, w rezultacie powodujący wzrost wszelkich cen w każdym sektorze gospodarki.

Sytuacja słupskiego rynku pracy w kontekście inflacji

Rosnące koszty życia, niepokojąca stopa bezrobocia i pesymistyczne analizy ekspertów powodują, że trudno z uśmiechem spoglądać na słupski rynek pracy. Na szczęście, jak pokazuje praktyka, pomimo szalejącej inflacji, miasto nadal trzyma się nieźle, a funkcjonujący w nim przedsiębiorcy dzielnie starają się rozwiązywać swoje finansowe problemy – choć nie wszystkim się to udaje. A to właśnie upadające przez inflację zakłady pracy powodują, że liczba bezrobotnych rośnie.

Szczęśliwie istnieją jeszcze branże, w których inflacyjny problem nie urasta jeszcze do miana katastrofy. Do najlepiej rozwijających się w Polsce sektorów należy TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i budownictwo; nie jest inaczej w powiecie słupskim, gdzie kierowcy, robotnicy, mechanicy i pracownicy produkcji relatywnie łatwo znajdą wakat.

Na uwagę zasługuje także branża IT, której udział w polskiej gospodarce z roku na rok znaczy coraz więcej. Jeżeli właśnie w tym sektorze interesuje Cię praca, Słupsk będzie w stanie wiele Ci zaoferować – programista, grafik, analityk IT, administrator baz danych i wiele innych ścieżek kariery otwiera się przed Tobą właśnie tutaj.

Praca zdalna, praca dla emerytów – co może zaoferować Słupsk?

Obserwując sytuację na rynku pracy w Słupsku, nie można pominąć faktu, że miasto z wielką przychylnością patrzy na osoby poszukujące pracy zdalnej (na przykład studentów) czy emerytów, którzy pragną dorobić sobie otrzymywanych już świadczeń. Możliwość pracy zdalnej dotyczy przede wszystkim zawodów związanych z branżą IT czy marketingiem – to właśnie tam studenci szukają możliwości zarobkowania.

Wśród innych rodzajów zatrudnienia często przez nich wybieranych, znajduje się kasjer-sprzedawca, pracownik fast-food czy kurier miejski. Emeryci zaś wybierają posadę stróża nocnego czy ochroniarza. Choć w obu sytuacjach może istnieć potrzeba pracy "na zmiany", to pracodawcy zapewniają zatrudnianym elastyczny grafik.

Gdzie szukać pracy w Słupsku?

Wybór najbardziej efektywnej metody poszukiwania zatrudnienia jest w dużej mierze uzależniony od tego, w jakim zawodzie chcemy pracować. Nie da się jednak przed nikim ukryć, że z logicznego punktu widzenia, to internet będzie stanowił najbogatsze źródło wszelakich anonsów i teoretycznie tam masz największe szanse na podjęcie pracy.

Możesz również pokusić się o to, by zawalczyć o pracę osobiście, kierując się po prostu do wybranego zakładu i składając w nim swoje CV. Jest to metoda nieco mniej efektywna, ale jeżeli dopisze Ci szczęście, to jeszcze tego samego dnia będziesz trzymać w ręku podpisaną umowę.

Inną z możliwości stanowi Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku (PUP), powołany przecież w celu promocji zatrudnienia. Oferty pracy w Słupsku które możesz tam znaleźć, dotyczą nie tylko pracowników o niskim poziomie wykształcenia czy niewielkich kwalifikacjach, ale również osób o wyższym wykształceniu i szeregu dodatkowych umiejętności.

Z asysty urzędu pracy można skorzystać jeszcze w dwóch sytuacjach. Osoby, które od lat bezskutecznie starają się o pracę w powiecie słupskim, mogą podjąć próbę rozwiązania tego problemu poprzez uczestnictwo w rozmaitych kursach przygotowujących pracowników do podjęcia określonego zawodu. Ostatecznie można także postarać się o dofinansowanie do założenia własnej działalności gospodarczej.

