Jak wygląda rynek pracy w Olsztynie?

Olsztyn charakteryzuje stosunkowo niska stopa bezrobocia, jedna z najniższych, jakie notuje się w całym województwie warmińsko-mazurskim. Nic w tym dziwnego. To największe miasto i stolica regionu. To właśnie tu swoje siedziby lokują największe firmy wywodzące się z Warmii i Mazur i chcące działać na tych terenach. To m.in. one stwarzają okolicznym mieszkańcom liczne możliwości rozwoju zawodowego.

Olsztyn to lokalne centrum gospodarcze, ale także kulturowe i edukacyjne. Z uwagi na ulokowanie miasta w okolicach kilkunastu jezior, a także licznych lasów, stolica województwa warmińsko-mazurskiego słynie również z rozwiniętej turystyki, np. kajakowej, co znacząco wpływa na kształt lokalnego rynku pracy.

Atrakcyjne wynagrodzenia w skali całego województwa

Olsztyn i okalający miasto powiat olsztyński to obszar, w którym statystyczny pracownik pobiera miesięcznie największe wypłaty notowane w regionie. Mediana wynagrodzeń wciąż jest tu jednak nieco mniejsza niż, tak zwana, średnia krajowa. Najbardziej opłacalna finansowo praca w Olsztynie dostępna jest w sektorze informacji i komunikacji oraz dla urzędników administracji publicznej.

W relatywnie dobrej sytuacji są również rolnicy, osoby prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową oraz zatrudnieni w sektorze edukacji. Na ogół tak zwana budżetówka oferuje tu lepsze wynagrodzenia niż prywatne przedsiębiorstwa. Najmniejsze zarobki w regionie przypisywane są branży HoReCa (zakwaterowań i gastronomii) oraz administrowaniu i działalności wspierającej. Stosunkowo niskie wypłaty dotyczą również zatrudnionych w transporcie i gospodarce magazynowej.

Struktura zatrudnienia pracowników w regionie

W strukturze zatrudnienia regionu dominuje przemysł. W Olsztynie rozwinięte są przede wszystkim gałęzie dotyczące m.in.: produkcji opon, przemysłu drzewnego i meblarskiego, produkcji spożywczej, odzieżowej, środków transportu, materiałów budowlanych oraz produkcji poligraficznej.

Bardzo dużo osób aktywnych zawodowo grupuje również sektor edukacyjny oraz handel wraz z naprawą pojazdów samochodowych. W mieście funkcjonuje kilka rozbudowanych galerii handlowych.

Rynek pracy w Olsztynie — jakich pracowników brakuje?

W Olsztynie nie możemy mówić o nadwyżce dostępnych kandydatów w żadnym z funkcjonujących zawodów. Oznacza to, że teoretycznie przedstawiciel każdej profesji powinien móc znaleźć tutaj pracę. Największa ilość ofert pracy w Olsztynie kierowana jest jednak do osób posiadających wiedzę, uprawnienia i umiejętności dotyczące zawodów związanych z:



Motoryzacją — poszukiwani są m.in. blacharze i lakiernicy samochodowi, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz mechanicy pojazdów samochodowych.

Budownictwem, usługami remontowo-wykończeniowymi i ogólną branżą techniczną — w Olsztynie pilnie brakuje m.in. brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, monterów elektroników, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętów do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych, spawaczy oraz ślusarzy.

Branżą medyczną, okołomedyczną i medyczno-opiekuńczą — pracę od ręki znajdą m.in. fizjoterapeuci i masażyści, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, pielęgniarki i położne, psychologowie i psychoterapeuci oraz ratownicy medyczni.

Produkcją i przemysłem — tak zwana praca od zaraz czeka w Olsztynie również m.in. na krawców i pozostałych pracowników produkcji odzieży, operatorów obrabiarek skrawających, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych oraz specjalistów ds. elektroniki, automatyki i robotyki.

Sektorem HoReCa (gastronomii i zakwaterowań) — lokalni pracodawcy chętnie zatrudnią większą ilość m.in. kucharzy, pomocy kuchennych oraz sprzątaczek i pokojowych.

Dla kogo jeszczepraca od ręki w Olsztynie?

Obecnie ogólnopolski rynek zatrudnienia należy do pracownika. Oznacza to, że napływa więcej ofert pracy niż dostępnych kandydatów. Stopy bezrobocia notują kolejne spadki, a pracodawcom wciąż brakuje poszczególnych pracowników.

Powoduje to, że nie tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści są w dobrej pozycji do negocjowania stawek wynagrodzenia i pozostałych warunków zatrudnienia. W Olsztynie dotyczy to przede wszystkim:



Branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej) — sukcesywny rozwój tego sektora działalności w Olsztynie i okolicach powoduje braki m.in. w kadrach magazynierów oraz spedytorów i logistyków.

Edukacji — olsztyńskie szkoły branżowe chętnie zatrudnią wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Finansów — w Olsztynie bardzo poszukiwani są samodzielni księgowi, a także pozostali pracownicy ds. księgowości i rachunkowości.

Działalności IT — stolica województwa warmińsko-mazurskiego notuje zwiększony popyt na projektantów i administratorów baz danych oraz programistów.

Handlu i usług — lokalne sklepy, galerie handlowe oraz pozostałe punkty handlowo-usługowe potrzebują większej ilości sprzedawców i kasjerów.

