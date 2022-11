Praca na weekendy w Zakopanem – jak ją znaleźć?

Praca na weekendy, a zatem praca dorywcza, to przede wszystkim możliwość pracy w elastycznych godzinach. Tak naprawdę w każdym zawodzie można pracować w niepełnym wymiarze czasowym, choć niektóre profesje są do tego znacznie bardziej przystosowane. Przede wszystkim wymieniany jest pracownik fast-food, kasjer-sprzedawca, ochroniarz czy roznosiciel ulotek.

Nie da się również ukryć faktu, że dostępność niektórych zawodów dla kandydatów, może być uzależniona od ich wieku czy płci. Inaczej na rynek pracy zapatrywać się będzie student, dążący do pozyskiwania nowej wiedzy dzięki stażom, a inaczej emeryt, próbujący na spokojnie dorobić sobie do emerytury. Trudno również oczekiwać, by kobieta równie ochoczo co mężczyzna zdecydowała się na pracę ochroniarza czy kierowcy – dużo częściej będzie się ona rozwijać w sektorze handlowym czy gastronomicznym.

Biorąc pod uwagę turystyczne walory miejscowości, można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie sektor handlowy i transportowy, a także branża hotelarska, będą mogły zaoferować najwięcej osobom poszukującym zatrudnienia. Oczywiście nie wyklucza to innych opcji; jeżeli wiesz, gdzie efektywnie szukać pracy, to nie będziesz mieć żadnego problemu z objęciem wymarzonej posady.

Czego najczęściej wymaga się tu od pracowników?

W większości przypadków, praca na weekendy z natury jest mało wymagająca, choć w niektórych branżach posiadanie ponadpodstawowych umiejętności może być niezbędne. W branży hotelarskiej, a coraz częściej również w sektorze handlowym, pracodawcy będą wymagać znajomości języka angielskiego czy umiejętności obsługi komputera. W niektórych ofertach pojawia się także konieczność posiadania prawa jazdy kat. B.

Doświadczenie na podobnym stanowisku zazwyczaj nie jest wymagane, choć jest mile widziane w wielu przypadkach. Przedsiębiorcy w regionie stawiają jednak przede wszystkim na gotowość do pracy i zaangażowanie w wykonywaną pracę, zgodnie z bieżącymi wymaganiami. Trzeba również mieć na względzie fakt, że elastyczny grafik nie zawsze będzie oznaczał pełną wygodę. Kandydaci muszą być gotowi do pracy w systemie zmianowym, nierzadko pracując o późnych, wieczornych godzinach czy w święta.

Tak czy inaczej, pracownicy tymczasowi zawsze mogą liczyć na minimum jeden dzień wolnego w tygodniu, a pracując na podstawie umowy o pracę, liczba wolnych dni w miesiącu będzie większa.

Oferty pracy w Zakopanem – student, emeryt

Oferty pracy w Zakopanem bardzo często na pierwszy plan wysuwają emerytów czy studentów, traktując ich jako grupę docelową, choć anonse są otwarte dla wszystkich. Niemniej, przynależąc do jednej z tych grup, warto rozważyć możliwość pracy w ramach oferowanego wakatu, ciesząc się z priorytetowego potraktowania.

Emeryci najczęściej wybierają zatrudnienie jako ochroniarz czy stróż nocny, choć branża handlowa również nie jest im obca. W przypadku emerytek, najczęściej wybieranym sektorem jest gastronomia oraz opieka nad dziećmi. Dużo szerszym spektrum możliwości mogą z kolei pochwalić się studenci, którzy poza serią zawodów właściwych dla pracy dorywczej, mogą pokusić się również o staż zawodowy czy praktyki, właściwe dla kierunku pobieranej edukacji.

Abstrahując od powyższego faktu, wśród najczęściej wybieranych przez studentów profesji znajduje się kasjer-sprzedawca, magazynier, pracownik fast-food czy kurier miejski. W wielu przypadkach w grę wchodzić może programista, grafik komputerowy czy copywriter, o ile kandydat dysponuje niezbędnymi umiejętnościami. Ponadto, w trzech ostatnich z wymienionych zawodów, najczęściej możliwa jest praca zdalna.

Gdzie najlepiej szukać pracy w Zakopanem?

Śmiało możemy założyć, że istnieją przynajmniej trzy dobre sposoby na szybkie zdobycie pracy – również takiej na weekendy. Przejrzenie najnowszych ofert sugerowanych przez wyniki wyszukiwania portali ogłoszeniowych, to prawdopodobnie najbardziej efektywna metoda, choć z całą pewnością nie jest jedyna.

W wielu przypadkach warto jest osobiście zgłosić się do docelowego zakładu pracy, zostawiając w nim swoją aplikację. Nierzadko będziemy mogli liczyć nawet na podpisanie umowy "od ręki", choć w pewnym stopniu zależy to od branży, w jakiej dany przedsiębiorca operuje.

Nie należy pomijać także zalet, jakich uświadczyć możemy w lokalnym urzędzie pracy, który choć jest wypierany przez postępującą powszechnie cyfryzację, nadal stanowi bogate źródło rozmaitych ofert zatrudnienia, kierowanych zarówno do osób niedoświadczonych i niewykwalifikowanych, jak i wysokiej klasy specjalistów o wyższym wykształceniu.

Czytaj też:

Praca dodatkowa – jakie możliwości w tym temacie daje Zamość?Czytaj też:

Jak urząd pomaga znaleźć pracę?