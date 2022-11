Praca w Lesznie — jak ją zdobyć?

Leszno to miasto położone w województwie wielkopolskim między dwoma aglomeracjami — poznańską i wrocławską. Jest to miasto powiatowe, które stanowi siedzibę władz miejskich i powiatowych. To także duży ośrodek gospodarczy, przemysłowy, oświatowy i kulturowy regionu. Pięknie położone, w otoczeniu zieleni, jezior to z pewnością jeden z dużych atutów Leszna. W mieście znajdziemy także liczne atrakcje i zabytki opowiadające o bogatej historii Leszna. Czy Leszno jest dobrym miejscem do szukania pracy? Jak znaleźć stabilne zatrudnienie w Lesznie? I gdzie znaleźć oferty pracy w Lesznie?

Rynek pracy w Lesznie

Rynek pracy w Lesznie cechuje się dużą różnorodnością. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji i dobrym połączeniom komunikacyjnym miasto stanowi świetne miejsce inwestycyjne. Doceniają to nie tylko polscy inwestorzy, ale również firmy z kapitałem zagranicznym. Warto wspomnieć, że w Lesznie i jego okolicach działa podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W mieście prężnie rozwija się przemysł produkcyjny, transportowy, logistyczny, spożywczy, budowlany oraz energetyczny. Na kandydatów czekają wakaty nie tylko na stanowiskach pracowników fizycznych, ale również na stanowiskach kierowniczych i managerskich.

Leszno to miejsce cechujące się dużą przedsiębiorczością. Działają tu mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 osób oraz małe i średnie firmy zatrudniające do 250 pracowników. Ponadto w mieście działa około 100 podmiotów gospodarczych z zagranicznym kapitałem. Znaczny udział w lokalnym rynku pracy mają firmy usługowe, które zatrudniają ponad połowę mieszkańców miasta.

Zaledwie rok temu, aż 19 firm z Leszna znalazło się na prestiżowej liście Gazel Biznesu, której celem jest docenienie rozwijających się firm małego i średniego kalibru. Oto kilka firm, które znalazły się na najwyższych miejscach na liście

●SPS Inscon — budownictwo przemysłowe oraz mieszkalne, montaż instalacji sanitarnych

● Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic

● FHU Energotech — firma energetyczna

●Mawa — hurtownia materiałów higienicznych

Gdzie szukać pracy w Lesznie?

Jeśli interesuje Cię praca w Lesznie, warto rozpocząć poszukiwania od portali internetowych, których głównych celem jest zrzeszanie pracodawców i kandydatów do pracy. Dzięki ogólnodostępności, zasięgowości i darmowości serwisy te ciszą się ogromną popularnością i uważane są za jedno z najważniejszych mediów pozwalających znaleźć pracę.

Jak zatem wykorzystać siłę Internetu, aby znaleźć pracę w Lesznie? Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę lub bezpośrednio na stronie portalu hasło z interesującym nas stanowiskiem i określić lokalizację. Aby nieco ułatwić sobie zadanie, możemy skorzystać z filtrów i podziałów na kategorie, dzięki którym posortujemy ogłoszenia według własnych wymagań. Dzięki temu cały proces poszukiwania pracy znacznie się skróci i będzie przebiegał sprawniej. Najczęściej możemy skorzystać z filtrów takich jak:



lokalizacja

rodzaj umowy

tryb pracy

stanowisko

wynagrodzenie

Świetnym rozwiązaniem jest również wizyta w Powiatowym Urzędzie pracy w Lesznie. Główną funkcją tej instytucji jest bowiem aktywizacja osób bezrobotnych oraz pomoc związana z powrotem do pracy. Oprócz giełdy ogłoszeń znajdziesz tam darmowe usługi doradztwa zawodowego, kursy dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej czy staże i praktyki mające na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego. Urzędy oferują także dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

Jednym z popularniejszych sposobów szukania pracy jest również korzystanie z social mediów. Jest to opcja, z której często korzystają osoby młode. W mediach społecznościowych znajdziemy grupy skupiające się wokół jednej, konkretnej tematyki — w trym wypadku interesuje nas tematyka związana z poszukiwaniem pracy. Lokalni pracodawcy często ogłaszają informacje o wakatach właśnie na takich grupach lub na swoich firmowych kontach. Dzięki systemowi udostępnień i polubień oferta rozchodzi się wśród dużej liczby osób w krótkim czasie, co zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata.

Jak dostać pracę w Lesznie?

Jeśli szukasz pracy w Lesznie, a Twoje kompetencje zawodowe usytuowały Twoją profesję w grupie zawodów deficytowych, to musisz się bardzo postarać, aby pracy… nie dostać! O zatrudnienie nie muszą martwić się przedstawiciele zawodów medycznych, pracownicy fizyczni, pracownicy budowlani, nauczyciele i zawodowi kierowcy. Zawody deficytowe to także programiści, analitycy i specjaliści ds. księgowości.

Jednak w Lesznie istnieje również spora grupa zawodów w równowadze i kilka stanowisk z nadwyżką kandydatów. Jeśli jesteś pracownikiem znajdującym się w tej grupie, znalezienie pracy może być już nieco trudniejsze. W tym wypadku najlepiej zadbać o swoje dokumenty aplikacyjne i przygotować je w taki sposób, aby jak najlepiej reklamowały Twoją kandydaturę. Co więcej, przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej, bo to właśnie od tego, jak zaprezentujesz się podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą, zależy, czy otrzymasz szansę na stabilne zatrudnienie.

