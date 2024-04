W poniedziałek 1 kwietnia obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień świąt. W tym dniu szkoły, zakłady pracy, a także sklepy, lokale handlowo-usługowe są nieczynne. Uczniowie i studenci mają wolne od zajęć, a pracownicy odpoczywają. W lany poniedziałek nie zrobimy zakupów, nie będziemy też mogli skorzystać z oferty wielu restauracji czy kin. Poniedziałek Wielkanocny ma charakter świąteczny i jest to dzień, w którym wierni Kościoła Katolickiego radują się ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i świętują w gronie rodziny.

Przerwa świąteczna w szkołach

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach trwa tydzień, od 28 marca do 2 kwietnia. Uczniowie mają wolne w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i we wtorek po świętach. Na zajęcia powrócą dopiero w środę 3 kwietnia. Rodzice muszą zatem zapewnić im opiekę, bo nie wszystkie szkoły oferują dyżury świąteczne na świetlicy.

W tym czasie przedszkola państwowe są otwarte normalnie. Placówki zwykle proszą rodziców o wpisywanie na listę dzieci, które będą potrzebowały opieki. Zazwyczaj maluchów jest mniej, dlatego przedszkolanki mogą łączyć grupy. W okolicach świąt zwykle nie odbywają się też zajęcia dodatkowe, np. z języka angielskiego.

Czy wtorek po świętach to dzień wolny od pracy?

Wtorek 2 kwietnia to dzień pracujący. Firmy i zakłady pracy funkcjonują normalnie, co oznacza, że każdy pracownik powinien po świętach stawić się w pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której poprosił pracodawcę o urlop wypoczynkowy i wypełnił odpowiedni wniosek. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, wiosenna przerwa świąteczna dla takiej osoby będzie trwała dłużej.

Kiedy kolejne dni wolne?

CI, którzy nie mają urlopu po świętach, nie muszą się martwić, bo już wkrótce wszystkich czekają dodatkowe dni wolne. 30 kwietnia we wtorek po raz ostatni pójdziemy do pracy przed majówką. Wystarczy w czwartek 2 maja wziąć wolne, by cieszyć się długim weekendem i 5 dniami wolnego od pracy.

