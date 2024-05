Wczasy pod gruszą. Komu należy się dofinansowanie do wypoczynku?

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie do wakacji, które należy się pracownikom z zakładu pracy. Nie przysługuje jednak wszystkim, dlatego warto dowiedzieć się, kto może skorzystać z tej pomocy.

Czym są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie do wypoczynku pracownika, które przysługuje mu z zakładu pracy. Mogą z niego skorzystać pracownicy firm, które posiadają Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Tego rodzaju fundusz powinny utworzyć zakłady pracy, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Nie wszystkie duże firmy jednak decydują się na przyznawanie środków na wypoczynek pracownika. Warto dowiedzieć się w kadrach zakładu pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni, czy pracownicy mogą skorzystać z tego dofinansowania.

Na jakich zasadach przyznawane są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą przyznawane są na zasadach określonych w wewnętrznym regulaminie firmy. To pracodawca decyduje jaka jest wysokość dofinansowania do wypoczynku i kto może z niej skorzystać. Zazwyczaj brane są pod uwagę warunki indywidualne pracowników i ich sytuacja socjalna.

Kto może dostać wczasy pod gruszą?

O wypłatę wczasów pod gruszą mogą ubiegać się pracownicy, którzy:

są zatrudnieni w firmie, w której funkcjonuje ZFSŚ

wykorzystują ciągiem co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu

Aby skorzystać z wczasów pod gruszą, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Nie ma ustawowego terminu, który mówiłby, kiedy należy złożyć ten wniosek. Warto dowiedzieć się w kadrach albo przeczytać wewnętrzny regulamin firmy.

