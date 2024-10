Dodatkowe dni wolne od pracy. Dla kogo 35 dni urlopu?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Dla osób, które posiadają staż pracy krótszy niż 10 lat, wymiar urlopu wynosi 20 dni w roku. Osoby z dłuższym stażem pracy mogą skorzystać z 26 dni urlopu.

W 2024 r. zaszła jednak poważna nowelizacja w Kodeksie pracy, która była związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej z work-life balance. Po zmianach pracownicy mogą skorzystać aż z 35 dni wolnych od pracy. Ale nie wszyscy.

Dla kogo 35 dni urlopu?

Na dodatkowy urlop składa się szereg dni wolnych:

5 dni urlopu opiekuńczego, m.in. na dzieci, które należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego – w innym przypadku te dni przepadną, ponieważ nie przechodzą na kolejny rok

dwa dni zwolnienia od pracy (albo 16 godzin) z powodu siły wyższej (choroby, wypadku i innej sytuacji losowej, której nie dało się przewidzieć) – pracodawca musi udzielić takiego urlopu na wniosek pracownika

dwa dni opieki na dziecko

Dla kogo urlop opiekuńczy?

O ile z opieki na dziecko mogą skorzystać wyłącznie rodzice dzieci do lat 14, o tyle z urlopu opiekuńczego może skorzystać każdy pracownik, który potrzebuje wolnego na opiekę nad członkiem rodziny. To oznacza, że urlop opiekuńczy można wziąć również na rodzica, np. w sytuacji, w której wymaga on pomocy z powodu choroby. Urlop opiekuńczy można wziąć także na małżonka. Pracodawca nie może odrzucić wniosku pracownika o udzielenie opieki na członka rodziny.

Trzeba jednak wiedzieć, że choć urlop ten wlicza się do okresu zatrudnienia, to jest bezpłatny, a pracownik nie otrzymuje za niego wynagrodzenia.

Czytaj też:

Polacy kochają tanie all inclusive. Wakacje w ciepłych krajach w listopadzie i grudniuCzytaj też:

Te kraje są tańsze od Polski. Tu można odpocząć za niewielkie pieniądze