Pierwsze podpalenie masztu 5G w Polsce. Zwolennicy spisku zaatakowali w Łodzi

Technologia 5G ma szkodzić zdrowiu i być jedną z przyczyn epidemii koronawirusa. Tak twierdzą jej przeciwnicy, zwolennicy teorii spiskowej. W proteście przeciwko 5G podpalają maszty w Wielkiej Brytanii i Holandii, za co ściga ich policja.

Mamy też pierwsze podpalenie masztu w Polsce. Jak się można było spodziewać, doszło do niego w Łodzi. To tam podpalono maszt telekomunikacyjny sieci Play.

Sieć wydała oświadczenie, a policja szuka sprawców podpalenia. Jak napisało Play: „Takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Operator podkreśla, że bezpieczeństwo oraz ochrona klientów i pracowników jest jego najwyższym priorytetem. Wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu”.

Play napisał też o znaczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej. „Jej znaczenie jest szczególnie istotne w sytuacjach krytycznych, takich jak stan klęski żywiołowej, czy stan epidemii, którego właśnie doświadczamy. Sprawna i wydajna infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna w zgłoszeniach wypadków i wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się na terytorium Polski. Ataki na nią są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe). Operator sieci Play potępia podżeganie do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną”.

W ostatnich tygodniach doszło już do kilkudziesięciu ataków na maszty 5G. Głównie w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi poszkodowani – głównie sieć Vodafone – również próbują przeciwdziałać szerzącym spiskowe teorie. Play w Polsce napisał: „Jesteśmy świadkami fali agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze o charakterze krytycznym. Oprócz dezinformacji, mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, które zapewniają łączność milionom Polaków. Sprawcy tych przestępstw nie mogą zostać bezkarni, a wszystkie strony odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz rozwój gospodarczy kraju powinny wzmocnić swoje wysiłki, aby przerwać łańcuch agresji i działań niezgodnych z prawem. Pozostanie biernym to przyzwolenie na stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, np. gdy nie będzie można wezwać służb ratowniczych. Bez infrastruktury sieci bezprzewodowych i jej stałej rozbudowy, niemożliwe jest skuteczne działanie systemów ratunkowych. Znacznie utrudniony będzie również rozwój polskiej gospodarki oraz funkcjonowanie niemal każdej dziedziny naszego życia zawodowego i prywatnego, w trakcie i po epidemii”.