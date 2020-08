Ile miliardów dolarów świat zarobi na chmurze publicznej w 2020 roku?

Segment IaaS rośnie najszybciej. Gartner prognozuje, że rok 2020 przyniesie spory, ponad 6-procentowy wzrost globalnych przychodów w segmencie chmury publicznej. Wyniosą one aż 257,9 mld dolarów, w porównaniu z 242,7 mld dolarów w roku poprzednim.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca roku wzrost do 104,7 mld dolarów.

Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Autorzy raportu przewidują, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc. do 50,4 mld dolarów, a do końca 2022 aż do 81 mld dolarów.

– Wybuch pandemii COVID-19 spowodował wiele problemów, jednak chmura obliczeniowa ostatecznie spełniła swoją rolę. Usługi cloudowe zaspokoiły zwiększony popyt ze strony rynku, a klienci mogli korzystać z elastycznych modeli, jak pay-as-you-go – mówi Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Zwiększenie zainteresowania usługami chmurowymi z zakresu IaaS potwierdza Andrzej Stella-Sawicki, wiceprezes i dyrektor operacyjny w CloudFerro, dostawcy usług przetwarzania w chmurze: – Globalna cyfryzacja oraz rozwój koncepcji „Przemysłu 4.0” i takich technologii jak Big Data, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja, spowodowały gwałtowny przyrost produkowanych, przechowywanych i analizowanych danych. W najbliższych latach z pewnością będziemy mieli do czynienia z generowaniem jeszcze większej ilości informacji, a także rosnącym zapotrzebowaniem na efektywną i skalowalną infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania tych danych, oferowaną w modelu usługi chmury obliczeniowej.

Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku usług chmury obliczeniowej była także pandemia COVID-19. Tegoroczny globalny lockdown sprawił, że zarówno organizacje biznesowe, jak i administracja czy ośrodki naukowe potrzebują dziś środowiska do pracy zdalnej bardziej, niż kiedykolwiek przedtem.

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią powodują, że organizacje starają się szybko przechodzić od dotychczasowych modeli funkcjonowania ich infrastruktury IT do modeli chmurowych. Stąd rosnący popyt na usługi chmury obliczeniowej, co ma odzwierciedlenie w opracowaniu Gartnera.

Co po pandemii?

Według autorów raportu, wydatki na chmurę w wielu regionach będą szybko rosły wraz z ponownym otwarciem gospodarek i wznowieniem „normalnej” działalności gospodarczej.

– Wdrożenie chmury obliczeniowej pozwala na znaczne ograniczenie kosztów inwestycji w kontrze do zwiększenia pojemności lokalnego centrum danych czy zakupu tradycyjnego, licencjonowanego oprogramowania – mówi Sid Nag z Gartnera. Organizacje, które rozszerzają funkcjonalność pracy zdalnej, stawiają przede wszystkim na oprogramowanie do pracy zdalnej, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, rozwiązania dla edukacji zdalnej, zabezpieczenia, a także infrastrukturę umożliwiającą skalowanie w celu zwiększenia wydajności.

Globalna prognoza przychodów z usług chmury obliczeniowej (dane w mld dolarów):

2019 – 242,697



2020 – 257,867



2021 – 306,948



2022 – 364,062



