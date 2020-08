5G, koronawirus, prace nad szczepionką. Bill Gates odpowiada zwolennikom teorii spiskowych

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie Bill Gates oskarżany jest o całe zło tego świata. Więcej nawet, wiązany jest nie tylko o nieszczęściami faktycznie nękającymi ludzkość, takimi jak pandemia koronawirusa, ale też o zbrodniami nigdzie niepotwierdzonymi: szkodliwym rzekomo działaniem sieci internetowej 5G czy wszczepianiem ludziom podzespołów szpiegujących.

Mimo niedorzeczności podobnych oskarżeń, Gates postanowił odnieść się także i do nich. – To dziwne. Ci ludzie wychodzą od faktu, że jestem zaangażowany w szczepionki i po prostu to odwracają. Więc zamiast dawać pieniądze na ratowanie życia, zarabiam pieniądze na jego odbieraniu. Jeżeli to powstrzyma ludzi od szczepień lub sprawdzania najnowszych danych na temat noszenia masek, to jest to duży problem – mówił miliarder.

Gates: Szczepionka nie będzie idealna

Bill Gates razem z żoną Melindą sporą część swojego majątku przeznaczali w ostatnich latach na różnego rodzaju badania, zwalczanie chorób czy poprawę warunków życia w krajach rozwijających się. Ich fundacja na samą walkę z koronawirusem przeznaczyła ponad 350 milionów dolarów. Część środków trafiła do firm AstraZeneca, Johnson & Johnson, i Novavax, które mają z ich pomocą efektywniej szukać szczepionki na COVID-19.

– Cóż, szczepionka nie będzie idealna, jeżeli chodzi o efektywność przeciwko chorobie i przenoszeniu. Może nie mieć długotrwałego skutku i głównie używana będzie w bogatych krajach jako prowizoryczny środek zaradczy – przyznał Gates. – Dopisze nam szczęście, jeśli będziemy mieli coś więcej do końca tego roku. Ale później, w 2021 wiele innych szczepionek powinno zostać zatwierdzonych. Z tak wieloma firmami pracującymi na tym polu, możemy pozwolić sobie na kilka porażek i nadal mieć coś niedrogiego i długotrwałego – dodawał.

Bill Gates: Z pandemii wyjdziemy do końca 2021 roku

Pytany o to, „jak to wszystko się skończy”, Gates zostawia optymistyczne przesłanie. – Innowacje w leczeniu zaczną zmniejszać współczynnik śmiertelności, ale prawdziwy koniec będzie wiązał się z naturalnym rozprzestrzenianiem infekcji i szczepionkami, które dadzą nam odporność stadną. Dla bogatych krajów to będzie gdzieś w przyszłym roku, najlepiej w pierwszej połowie. Wyjdziemy z tego do końca 2021 roku – prognozował.

