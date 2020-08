Chcesz zamówić nową konsolę Sony PlayStation 5? Nie tak szybko

Sony otworzyło w czwartek rejestrację dla tych, którzy chcą mieć szansę na zamówienie w przedsprzedaży konsoli do gier nowej generacji. Ale tylko wybrani użytkownicy zostaną zaproszeni do składania zamówień w owej przedsprzedaży. Którzy użytkownicy? Kryteria Sony są nieco niejasne.

Japońska firma może przyjąć takie podejście, ponieważ trudno jest przewidzieć popyt w obecnej sytuacji gospodarczej. Chce uniknąć sytuacji, w której stosy konsoli PlayStation tkwić będą w magazynie.

– To nie jest czas na pozostanie z zapasami, a obecne spowolnienie gospodarcze utrudnia przewidywanie, jaki będzie naprawdę popyt – powiedziała Carolina Milanesi, analityk technologii konsumenckich w Creative Strategies. Zauważyła, że klienci wybrani w systemie loterii mogą czuć się jak w „specjalnym klubie”.

Na razie rejestracja jest ograniczona do obecnych klientów PlayStation w USA. Sony nadal nie podało, ile będzie kosztować konsola ani kiedy zostanie wydana.

Aby się zarejestrować, trzeba wprowadzić swój identyfikator PlayStation Online ID, który tworzy się podczas pierwszej rejestracji starszej konsoli, takiej jak PlayStation 2, 3 lub 4.

Po dwukrotnym wprowadzeniu identyfikatora internetowego strona Sony dziękuje, ale nie jest od razu jasne, czy kwalifikuje się do złożenia zamówienia w przedsprzedaży.

Sony oświadczyło, że przyzna zaproszenia e-mailem na podstawie „wcześniejszych zainteresowań użytkowników i działań na PlayStation”.

Jeśli dostanie się zaproszenie, będzie się dopiero mogło złożyć zamówienie w przedsprzedaży, przez „ograniczony czas”, jak pisze Sony. Istnieje szansa, że dostępne konsole zostaną wyprzedane, zanim będzie się mogło zarezerwować konsolę.

Sony ogranicza możliwości kupna do jednej PlayStation 5 na osobę i limituje zakup do 2 padów. Istnieje również możliwość wcześniejszego zamówienia innych akcesoriów, w tym kamer i stacji ładowania.

Osoby spoza Stanów Zjednoczonych nadal mogą zamówić PlayStation 5, jeśli otrzymają zaproszenie, ale muszą wysłać zamówienie na adres w Stanach Zjednoczonych, w przeciwnym razie zostanie ono anulowane.

Ci, którzy nigdy nie mieli PlayStation, ale chcą zapisać się na konsolę nowej generacji, nadal mogą ją kupić, kiedy zamówienia w przedsprzedaży będą dostępne w sklepach takich jak GameStop, Best Buy, Target i Walmart. Sprzedawcy pozwalają ludziom rejestrować się, aby otrzymywali powiadomienia, gdy staną się dostępne zamówienia w przedsprzedaży.

Do tej pory Microsoft (Xbox) i Sony ujawniły większość szczegółów na temat tego, czego można się spodziewać w nowych konsolach, w tym projekt, specyfikacje techniczne i listę nowych gier, które mają się pojawić w przyszłości. Ale przede wszystkim cenę i datę premiery. Tym razem wciąż pozostają one tajemnicą. Podczas gdy w poprzednich latach wydawania konsoli, Microsoft i Sony udostępniłyby informacje do sierpnia, tym razem wydaje się, że pozwalają na to, by szum się rozprzestrzeniał.

Niektórzy klienci mogą chcieć poczekać, aby sprawdzić, czy konsole są warte aktualizacji. A wpływ pandemii na dochody wielu osób może wpłynąć na ich decyzję.

Czytaj także:

CD Projekt rekordowo drogi. Warszawskie studio trafiło w gusta graczy i inwestorów. Światowa konkurencja daleko w tyle