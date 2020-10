Facebook robi zdecydowany krok w łączeniu Instagrama, Messengera i WhatsAppa

Ten ruch jest pierwszym krokiem w ogłoszonym w zeszłym roku planie Facebooka dotyczącym integracji Instagrama, WhatsAppa i Messengera. Wysiłek ten może skutecznie umocnić dominację Facebooka na rynku wiadomości na lata i prawdopodobnie utrudnić rozbicie firmy, która jest poddawana kontroli antymonopolowej w Waszyngtonie. Instagram, WhatsApp i Messenger mogą pochwalić się ponad miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie.

Możliwość wysyłania wiadomości lub czatu wideo między użytkownikami Instagrama i Messengera jest obecnie testowana na wybranych rynkach, a w nadchodzących miesiącach rozszerzy się na cały świat. Firma nie zdradziła wszystkich szczegółów podczas briefingu dla mediów, ale powiedziała, że użytkownicy Instagramie dostaną możliwość korzystania z „nowych doświadczeń”. Facebook zaczął testować nową funkcjonalność tego lata, ale teraz wprowadza ją szerzej.

Kiedy dla wszystkich?

Firma odmówiła podania harmonogramu, kiedy ta sama funkcjonalność byłaby dostępna dla WhatsAppa.

Facebook po raz pierwszy zdradził swoje plany w marcu 2019 roku, że połączy różne usługi, w tym WhatsAppa, Instagrama i Facebooka. Pomysł polegał na tym, że osoby, które mają tylko konta WhatsApp, mogą wysyłać wiadomości do znajomych na Instagramie lub Messengerze i odwrotnie, bez konieczności pobierania aplikacji lub przełączania się między wieloma aplikacjami w celu wysyłania wiadomości. Facebook przejął Instagrama w 2012 roku, a WhatsAppa w 2014 roku, W 2011 roku przekształcił Messengera w oddzielną aplikację.

Ogromna praca informatyków

Zapytany podczas briefingu z dziennikarzami, jak trudno byłoby cofnąć integrację, gdyby organy regulacyjne chciały podzielić działy firmy, szef Instagrama Vishal Shah, powiedział, że wysiłek ten to „ogromna inwestycja z punktu widzenia infrastruktury".

– Zaplecze, które mieliśmy, nie było takie samo. Musieliśmy dostać się do miejsca, w którym była podobna infrastruktura. Musieliśmy przenieść funkcje i ważne rzeczy zarówno na Messengera, jak i na Instagrama – powiedział Shah, ale zauważył również, że wiele elementów „podstawowej architektury” Messengera i Instagrama jest już współdzielonych, na przykład reklamy i handel.

Nowe funkcje dzięki integracji

Oprócz możliwości rozmawiania ze sobą, Instagram i Messenger otrzymają również kilka ulepszeń. Użytkownicy, którzy zdecydują się na nową wersję, mogą wysyłać „naklejki selfie” – hybrydę Boomeranga, selfie i naklejek – oglądać IGTV lub Facebook Oglądaj filmy razem i włączać nowy „Tryb znikania”, w którym wiadomości automatycznie znikają po ich wyświetleniu.

Zapytany o to, czy integracja między aplikacjami może otworzyć drogę do stalkingu (uporczywego nękania), szef Instagrama odpowiedział, że użytkownicy mogą blokować dowolną osobę we wszystkich aplikacjach. Ponadto dodano nowe ustawienia prywatności, aby użytkownicy mogli decydować, kto może się z nimi skontaktować, a Instagramerzy mogą zdecydować, że nie będą otrzymywać wiadomości od użytkowników Facebooka (Messengera) i odwrotnie.