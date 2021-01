Roboty przejęły parkiet. Tańczą lepiej niż ludzie?

Roboty Atlas i Spot firmy Boston Dynamics mogą robić wiele rzeczy: biegać, wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, bawić się w parkour. Umieją robić fikołki, otwierać drzwi, aby wpuścić armię przyjaciół, zmywać naczyń i (słabo) zdobywać rzeczywiste miejsca pracy. Jednak najnowszy film firmy dowodzi, że wykonują kolejną imponującą sztuczkę: one potrafią doskonale tańczyć.

Na filmie widać całą gamę robotów Boston Dynamics – humanoidalnego Atlasa, psa w kształcie psa i rączkę do żonglowania pudełkami – wszystkie razem tworzą pulsujący, skoordynowany układ taneczny w stylu „Do You Love Me” zespołu The Contours.

Ten taniec roboty ćwiczyły od lat

To nie pierwszy raz, kiedy Boston Dynamics popisuje się umiejętnościami tanecznymi swoich robotów: firma zaprezentowała film przedstawiający swojego robota Spota wykonującego taniec w 2018 r. Jednak nowe wideo podnosi wyczyn na inny poziom. Atlas po prostu szaleje na parkiecie: płynnie biegnie, skacze, przeskakuje i kręci wszystkimi częściami ciała.

Sprawy stają się jeszcze bardziej niewiarygodne, gdy coraz więcej robotów wychodzi, tańcząc w skoordynowanym rytmie tanecznym, który zawstydza wielu ludzi. W porównaniu z gwałtownymi ruchami Atlasa z 2016 roku, nowy model porusza się z prawdziwą gracją.

Boston Dynamics w rękach Hyundai'a

Boston Dynamics został niedawno kupiony przez Hyundai'a. Oddział koreańskiej firmy zajmujący się robotyką kupił BD od SoftBanku za 1,1 miliarda dolarów. Firma została założona w 1992 roku jako poboczny projekt Massachusetts Institute of Technology. Stała się znana ze swoich czworonożnych robotów podobnych do psów (w szczególności z finansowanego przez DARPA BigDoga, prekursora pierwszego komercyjnego robota firmy, Spota). Została kupiona przez oddział Alphabet X w 2013 roku, a następnie przez SoftBank w 2017 roku.

Chociaż przedstawione na filmie roboty Atlas i Handle są nadal tylko prototypami badawczymi, firma Boston Dynamics rozpoczęła ostatnio sprzedaż modelu Spot po 74 500 dolarów.

