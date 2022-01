Gigantyczne zapotrzebowanie na specjalistów IT w Polsce. Firmy płacą małe fortuny

Portal No Fluff Jobs z ofertami pracy dla specjalistów IT przygotował czwarty raport dotyczący rynku pracy w branży IT. Zapotrzebowanie na programistów nadal rośnie, chociaż już nie tak drastycznie, jak w 2020 roku, który był przełomowy dla branży. Szybciej niż w poprzednim roku rośnie wynagrodzenie specjalistów, które wzrosło średnio o 8-9 proc. w 2021 w porównaniu do 2021.

Na No Fluff Jobs opublikowano 91 tys. ogłoszeń o pracę w 2020 roku. Najwięcej przypadło na ostatni kwartał roku, a największe zapotrzebowanie było w grudniu. W tym miesiącu ogłoszeń było aż cztery razy więcej niż w każdym z pierwszych sześciu miesięcy 2021.

Zarobki programistów w 2021

Mediana oferowanych wynagrodzeń wyniosła 13 tys. złotych netto w przypadku minimalnego wynagrodzenia i 18400 zł w przypadku maksymalnego. Na najwyższe wynagrodzenie od 18500 zł netto do 25 tys. zł netto mogli liczyć specjaliści bezpieczeństwa. Na drugim miejscu znaleźli się tzw. devops engineer, czyli osoby odpowiedzialne za łączenie działań programistów aplikacji oraz administratorów systemów, w których te aplikacje działają. Devops engineer mógł liczyć na zarobki na poziomie 16,8 -23,5 tys. zł netto. Na trzecim miejscu znaleźli się eksperci Big Data. Oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku wyniosło średnio od 16 do 22 tys. zł netto. Są to kwoty przy rodzaju umowy B2B, przy umowie o pracę wszystkie trzy pozycje mogą liczyć na 12-18 tys. zł.

Najpopularniejsze języki programowania

Od kandydatów do pracy najczęściej wymagana jest znajomość języka programistycznego Java. Na drugim miejscu znajduje się Python, a na kolejnych, .NET, Javascript, PHP, React. Programiści znający języki Java i Python mogli liczyć na najwyższe wynagrodzenia, odpowiednio 15,9-21,8 tys. zł netto i 15-20 tys. zł netto. Wysoko plasowały się też zarobki programistów iOS (aplikacji na Mac’i i iPhone’y), którzy mogli liczyć na 15-21 tys. zł netto. Kwoty te dotyczyły umów B2B. W przypadku umów o pracę było to 12-17,5 tys. zł.

W 2021 jeszcze więcej ofert umożliwiało pracę zdalną niż w 2020. Ta „lokalizacja” po raz pierwszy stała się najpopularniejsza w ogłoszeniach, wyprzedzając Warszawę, która znalazła się na drugim miejscu. Kolejne lokalizacje to Kraków, Wrocław, Poznań.

Średniacy pilnie poszukiwani

Najmniejsza liczba ofert dotyczyła pozycji juniorskich. Jedynie 7.73 proc. ofert szukało pracowników na najniższy stopień. Mogli oni liczyć na zarobki na poziomie 6-9.5 tys. zł netto na B2B lub 5,5-8 tys. na umowę o pracę. Ofert na najwyższe, seniorskie stanowisko w 2021 było 28 proc. Seniorzy mogli liczyć na 17-23 tys. zł netto na B2B.

Ciekawostką może być fakt, że w ogłoszeniach o pracę w 2021 pojawiło się mniej informacji benefitach i udogodnieniach. Mocno spadła ilość benefitów biurowych, co jest zrozumiałe w czasie pandemii. Najbardziej spadła benefit pracy w małym zespole. Pojawił się w 58 proc. ogłoszeń w 2021, a rok wcześniej w 67 proc. Najpopularniejszymi benefitami pozostają: prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa i udział w międzynarodowych projektach. Wszystkie trzy straciły jednak około 5 punktów procentowych w porównaniu z 2020.

Mniej darmowej kawy

W kwestii udogodnień największy spadek zanotowała darmowa kawa (77 proc. ogłoszeń w 2021 i 87 proc. w 2020. Chociaż 2021 minął pod znakiem pracy z domu to jedynie 57 proc. pracodawców postanowiło wpisać brak dress code’u jako udogodnienie, tyle samo, co w 2020. Największe spadki, oprócz darmowej kawy, zanotowały też: parking rowerowy, prysznic, darmowe napoje i przekąski.