Morawiecki: przekażemy Ukrainie broń o charakterze obronnym w tym moździerze i pociski artyleryjskie

Podczas wspólnej konferencji z premierem Ukrainy Denysem Szymhalem Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przekaże Ukrainie uzbrojenie i amunicje na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji.

- Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych Grom, ale także lekkie moździerze, oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym – mówił Mateusz Morawiecki w Kijowie.

Premier przekaże Ukrainie broń o charakterze obronnym

Premier Polski specjalnie zaznaczył, że przekazywana broń ma charakter obronny, jednak na krótkiej liście konkretnego uzbrojenia ciężko znaleźć tego typu uzbrojenie. Praktycznie każda broń wojskowa służy do ataku, jedynymi wyjątkami są systemy przeciwrakietowe, które mają za zadanie zestrzelenie nadlatujących rakiet przeciwnika. Polska jednak nie może przekazać Ukrainie tego typu uzbrojenia, bo sama go nie posiada. Dopiero pod koniec 2022 do Polski mają trafić pierwsze amerykańskie wyrzutnie Patriot służące do tego celu.

Wśród wymienionych przez premiera elementów uzbrojenia znajduje się natomiast broń typowo ofensywna. To m.in. kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji i pocisków artyleryjskich, prawdopodobnie do poradzieckich karabinów, dział i systemów rakietowych, z których nadal korzystają Polska i Ukraina. Do elementów obronnych można zaliczyć także rakiety przeciwlotnicze Grom, które służą do ochrony wojsk przed samolotami i śmigłowcami na krótkim dystansie.

Jedynym elementem, który można określić jako defensywny, to drony rozpoznawcze, których rola zależy od zadania, jakie wykonują.

Zaznaczenie przez premiera Morawieckiego, że uzbrojenie przekazywane przez Polskę ma charakter obronny, ma za zadanie przeciwstawić się rosyjskiej narracji, że NATO, a w nim Polska, są agresorem i to one odpowiadają za eskalowanie napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jednak dla rosyjskiej propagandy nie będzie miało znaczenia, co powie Polska, ponieważ w jej przekazach od dawna nasz kraj rysowany jest jako agresor.

Czytaj też:

Putin blefuje w sprawie Ukrainy? Ekspert: Zachód odrobił lekcje po Gruzji i Krymie