Jak założyć profil zaufany? To łatwiejsze niż sądzisz

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które identyfikują jego posiadacza. Wspomniane dane to imię i nazwisko, numer PESEL i data urodzenia. Informacje te są zabezpieczone, więc nikt poza posiadaczem konta nie ma do nich dostępu. Dzięki profilowi można załatwić wiele formalności, które wcześniej wiązały się z koniecznością wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach.

Jak założyć profil zaufany? Najłatwiej przez bankowość internetową

Najprostszym, a zarazem najszybszym sposobem na założenie profilu zaufanego jest skorzystanie z bankowości internetowej. Opcja ta nie jest jednak skierowana do wszystkich. Mogą z niej skorzystać klienci banków: PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy (choć nie wszystkich), BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank Credit Agricole, Getin Bank, a także posiadacze konta zaufanego Envelo.

Jeżeli jesteś klientem jednego z wymienionych wyżej banków, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto, a następnie w menu znajdziesz opcję założenia profilu zaufanego. Dzięki zaledwie kilku kliknięciom, bez wychodzenia z domu spełnisz wszystkie formalności.

W łatwy sposób profil zaufany założą również posiadacze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) i czytnika NFC, w który wyposażona jest większość smartfonów. Wystarczy, że pobierzesz aplikację eDO App, a następnie zeskanujesz w niej kod QR, który znajdziesz na stronie profilu zaufanego, po wybraniu opcji założenia profilu zaufanego poprzez dowód z warstwą elektroniczną. W kolejnym kroku trzeba będzie wykonywać polecenia, które wyświetlą się na ekranie smartfonu. Przed rejestracją warto przygotować 6-cyfrowy numer CAN oraz 4-cyfrowy PIN.

Profil zaufany – tożsamość potwierdzisz w wybranym punkcie lub podczas rozmowy online

Jeżeli nie możesz skorzystać z żadnego wspomnianego wyżej sposobu, profil zaufany założysz również w bardziej tradycyjny sposób. Wystarczy, że na stronie profilu podczas rejestracji podasz wszystkie potrzebne dane, a następnie wybierzesz, w jaki sposób chcesz je potwierdzić.

Można to powiem zrobić na dwa sposoby. Pierwszy zakłada zatwierdzenie danych podczas wizyty w placówce – najczęściej urzędzie miasta/gminy lub na poczcie. Jeżeli nie chcesz wychodzić z domu, możesz umówić się na rozmowę online z urzędnikiem.

Do czego może być potrzebny profil zaufany?

Profil zaufany ma bardzo wiele zastosowań. Możesz dzięki niemu m.in. sprawdzić, ile punktów karnych posiadasz, lub zweryfikować, czy twój dowód osobisty nie jest unieważniony.

Przydatny może się okazać również podczas logowania do Internetowego Konta Pacjenta, na którym znajdziesz m.in. elektroniczne wersje recept i skierowań, a także certyfikaty szczepień, w tym również paszport covidowy. Dzięki profilowi zaufanemu zalogujesz się również do usługi Twój e-PIT, w której znajdziesz wypełnioną deklarację PIT.

