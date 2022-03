Blue Origin Jeffa Bezosa leci w kolejny kosmiczny lot turystyczny. Jednak bez kontrowersyjnego komika

Będzie to już czwarty kosmiczny lot załogowy w wykonaniu spółki kosmicznej właściciela Amazonu Jeffa Bezosa. Na pokładzie rakiety New Shepard znajdzie się sześć osób, jedną z nich będzie inżynier Blue Origin, pozostałe pięć to turyści, którzy musieli zapłacić za wycieczkę.

Lot New Shepard bez Pete'a Davidsona

Na pokładzie nie znajdzie się natomiast kontrowersyjny amerykański komik Pete Davidson zanany m.in. z programu satyrycznego „Saturday Night Live”. Davidson miał wziąć udział w locie na pokładzie New Shepard, ale zrezygnował bez podania przyczyny po tym, jak oryginalna data startu została przeniesiona. Komik miał być pasażerem honorowym. Jego miejsce zajął Gary Lai, który pracuje dla Blue Origin od 18 lat.

Loty załogowe Blue Origin wynoszą rakietę na wysokość około 60 mil (96 km) nad ziemię, minimalnie załapując się dzięki temu na pobyt w kosmosie. Według linii Kármán kosmos zaczyna się od 100 km nad ziemią. W szczytowym momencie lotu pasażerowie New Shepard mogą doświadczyć stanu nieważkości przez około 10 minut.

W czasie startu pasażerowie doświadczą natomiast lotu z prędkością przekraczającą trzykrotnie prędkość dźwięku na ziemi.

Start Blue Origin, gdzie oglądać?

Start rakiety New Shepard można oglądać na oficjalnym kanale Blue Origin na YouTube.

Blue Origin nie zdradza, ile kosztuje turystyczny lot w kosmos. Bilet na pierwszy lot, w towarzystwie Jeffa Bezosa został wylicytowany za 28 mln dolarów. Zwycięzca zresztą nie poleciał. Virgin Galactic, czyli konkurencja dla lotów załogowych Jeffa Bezosa, oferuje bilety za 450 tysięcy dolarów.

