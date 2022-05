Jak sztuczna inteligencja coraz lepiej uczy się ludzi. „Te technologie zostały już zaadaptowane przez totalitarne rządy”

Pojawia się więc pytanie: jeżeli sztuczna inteligencja potrafi w jeszcze większym stopniu „rozumieć” naszą rzeczywistość, to czy będzie w stanie ocenić co jest, a co nie jest prawdą?

Olgierd Sroczyński Jeszcze pięć lat temu namalowany przez dziecko obrazek przedstawiający dom albo ludzi chodzących po łące pełnej kwiatów nie zostałby rozpoznany przez ówczesne modele używane do rozpoznawania obrazu. Rozpoznawanie obrazów przez sieci neuronowe bazuje bowiem na tym, czego sieć jest nauczona – na ulicy rozpozna samochód, jeżeli wcześniej „zobaczy” tysiące zdjęć różnych samochodów. Obrazek namalowany przez dziecko jest zawsze jedyny w swoim rodzaju. Jednak możliwości „rozumienia” informacji przez sieci neuronowe znacznie się poszerzyły, otwierając zupełnie nowe perspektywy ich wykorzystania.