Nowa teoria powstania Księżyca. Kluczem jest magnetyzm Ziemi

Naukowcy od wielu dekad próbują ustalić, jak powstał układ Ziemi i Księżyca. Konkurencyjnych teorii jest co najmniej kilka i większość z nich przekonuje o wielkim uderzeniu masy skalnej w Ziemię, która w końcu utworzyła naszego naturalnego satelitę.

Teraz naukowcy proponują kolejną opcję, zastanawiając się „czemu nie wpadliśmy na to wcześniej”?

Jak powstał Księżyc? Naukowcy o nowej teorii

Zespół składający się z badaczy University of Leeds oraz University of Chicago stworzył nową teorię, opierającą się na dogłębnej analizie dynamiki płynów oraz właściwościach płynów przewodzących prąd. Po wykonaniu niemałej pracy i wielu obliczeń zespół opublikował ją w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ich zdaniem Ziemia musiała wykazywać swoje właściwości magnetyczne jeszcze przed uderzeniem Księżyca lub zyskać swój magnetyzm właśnie w wyniku uderzenia masy skalnej, która z czasem stała się naszym satelitą.

Ten na pierwszy rzut oka prosty wniosek ma być kluczem do ograniczenia liczby możliwych wyjaśnień powstania Księżyca. Te, które przeczą najnowszym danym, można bowiem odrzucić metodą eliminacji. Ma to sprecyzować naszą wiedzę o powstaniu towarzysza Niebieskiej Planety.

Księżyc i magnetyzm Ziemi

– Nasz nowy pomysł podkreśla, że teoretyczna wiedza o obecnych właściwościach pola magnetycznego Ziemi może być kluczem do tajemnicy utworzenia się systemy Ziemi i Księżyca. Na pierwszy zrzut oka to bardzo zaskakujące, że uprzednie teorie nie brały pod uwagę potencjalnie ważnego elementu magnetyzmu w całym procesie – ocenił prof. matematyki stosowanej David Hughes z University of Leeds.

W swojej pracy specjaliści przyglądali się charakterystyce pola magnetycznego Ziemi. Magnetyzm naszej planety zachowany jest w procesie zwanym geodynamo, polegającym na rotacji płynnej masy przewodzącej prąd w zewnętrznym jądrze Ziemi.

Ciekawą właściwością geodynama jest fakt, że może ono utrzymać silne właściwości magnetyczne, ale nie jest w stanie samoistnie wzmocnić słabego pola. To waśnie ten fakt jest zdaniem naukowców kluczowy – Ziemia nie mogła sama uruchomić swojego pola „od zera”, a w przypadku jego osłabnięcia nie mogłaby też odbudować magnetyzmu.

– Jeśli uznamy ten wniosek za prawdę, musimy mocno zastanowić się nad wieloma innymi zagadnieniami. Skąd w takim razie wzięło się pole magnetyczne Ziemi? Myślimy, że jego geneza to albo czas formowania się planety, albo moment tuż po uderzeniu masy księżycowej. Tak czy inaczej – każda realistyczny model tworzenia się Ziemi i Księżyca musi brać pod uwagę ewolucję pola magnetycznego – konkluduje prof. Hughes.

