Poważny wypadek na planie Netfliksa. Dron „oszpecił” twarz aktora

Tajwański aktor Kai Ko doznał poważnych uszkodzeń twarzy w wyniku wypadku z udziałem drona na planie filmowym firmy Netflix. Do incydentu miało dojść jeszcze 27 grudnia, ale prawda wychodzi na jaw dopiero teraz.

Ko jest obecnie jednym z najsławniejszych aktorów z Tajwanu. Rozpoznawalność zdobył odgrywając rolę w serialu dramatycznym You Are the Apple of My Eye z 2011 roku. Grał też w czterech chińskich filmach z serii Tiny Times.

Aktor oszpecony przez drona na planie serialu Netflix

Rozpoznawalny aktor brał udział w nagraniach do serialu fantasy Agent From Above, najdroższego serialu w historii Tajwanu, który jest dostępny na platformie Netflix. Nakręcenie jednego odcinka ma kosztować przeszło milion dolarów. Jak się okazuje, ogromny budżetu nie szedł w parze z najwyższym standardem bezpieczeństwa.

Menedżer aktora Kai Ko przekazał tajwańskim mediom, że aktor został „poważnie oszpecony” w wyniku wypadku z udziałem drona. Maszyna miała uderzyć w jego twarz blisko kości policzkowej, co wymagało założenia 20-30 szwów.

Po medialnej burzy odpowiedzialne za produkcję serialu firmy mm2 oraz Good Films także odniosły się do incydentu. Według ich oświadczenia na planie filmowym panowały „standardowe zasady bezpieczeństwa”, a śmigła drona były odpowiednio osłonięte. „Wbrew doniesieniom mediów, nie było żadnego wybuchu, a śmigła nie roztrzaskały się na twarzy aktora” – zapewniają przedstawiciele.

Kai Ko nie wrócił na plan filmowy

Choć ekipa rozpoczęła już dalsze zdjęcia, grający główną rolę Kai Ko nadal nie pojawił się na planie filmowym. Jednocześnie producent serialu zapewnił, że drobiazgowo wyjaśni sprawę. Firma rozpoczęła już dochodzenie, które ma ustalić, jak mogło dojść do wypadku z udziałem maszyny.

Drony są obecnie coraz częściej wykorzystywane w produkcji filmowej, zwłaszcza do niskich ujęć bądź kadrów z powietrza. Wypadki z ich udziałem zdarzają się niezwykle rzadko, dlatego zrozumienie zdarzenia jest tak kluczowe.

