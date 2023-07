Awaria Twittera. Liczba zgłoszeń internautów rośnie: To szaleństwo

Tuż po południu zaczęły pojawiać się pierwsze głosy niezadowolonych internautów, którzy skarżyli się na to, że nie działają niektóre funkcje Twittera. Kilkadziesiąt minut później na wykresie, który jest opublikowany na stronie Downdetector.com, zaczęto odnotowywać stopniowy wzrost liczby zgłoszeń od użytkowników, którzy informowali o nieprawidłowościach.

Awaria Twittera. Liczba zgłoszeń internautów rośnie

Liczba skarg wciąż rosła, a po godz. 16:00 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 5,8 tys., w Niemczech – ponad tysiąc, a w Polsce odnotowano ponad 700 raportów z uwagami. Użytkownicy skarżą się, że nie mogą przeglądać publikowanych ani udostępnianych wpisów, a także informują, że nie wczytują im się tweety innych autorów.

Nie jest jasne, co jest przyczyną problemów ani jak długo mogą jeszcze potrwać utrudnienia. Twitter oficjalnie nie odniósł się do sprawy. „Dołączyłem do Twittera lata temu. Mogę powiedzieć, że miałem więcej problemów, odkąd Elon Musk przejął firmę niż przez cały wcześniejszy okres. To szaleństwo”, „Twitter, kiedy to się skończy?”, „Skoro Twitter nie działa… Może ktoś poleci jakiś serial?” – czytamy w komentarzach internautów.

