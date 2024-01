Plus podsumowuje 2023 rok w internecie mobilnym

Rok 2023 to również rekordowa średnia prędkość pobierania danych w historii rankingu SpeedTest.pl. Najwyższa historycznie w Polsce średnia prędkość pobierania to również wzrost ilości przesyłanych danych. W 2023 roku w sieci mobilnej Plusa przetransmitowanych zostało rekordowe 2,3 eksabajta danych.



Najszybsza sieć mobilna w Polsce z rekordem ilości przesłanych danych

Dzięki poszerzaniu zasięgu, dostępnego od 3 lat w Plusie prawdziwego 5G, oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak 5G Ultra, internet mobilny Plusa zyskiwał w ubiegłym roku na popularności.

W sieci Plusa w 2023 r. przetransferowanych zostało 2,3 eksabajta danych. Wielkość ruchu internetowego stawia Plusa w czołówce europejskich operatorów mobilnych pod względem wolumenu transmisji danych.

Dla porównania 2,3 eksabajta to:

to około 460 miliardów pobranych piosenek,

to około 1,5 miliarda pobranych filmów,

to około 575 miliardów pobranych zdjęć,

to około 7,6 miliardów pobranych aplikacji mobilnych,

to około 46 bilionów pobranych dokumentów tekstowych,

to około 2,3 biliona e-maili,

to około 1,150 biliona pobranych e-booków.

Co najważniejsze, najwyższa w historii ilość przesłanych danych, szła w parze z poprawą parametrów jakościowych sieci Plusa.

Dzięki temu, w podsumowującym 2023 rok zestawieniu serwisu SpeedTest.pl, operator zwyciężył w kluczowej kategorii internetu mobilnego (obejmującej 3G, 4G i 5G). Średnia prędkość pobierania w 2023 roku wzrosła aż o 26% do 49,3 Mb/s.

Szybkość ściągania danych w Plusie według SpeedTest.pl była nie tylko najwyższa w porównaniu do innych sieci mobilnych, ale również osiągnęła najwyższą wartość w historii rankingu.

Rozwój 5G

Najnowsze dane SpeedTest.pl potwierdzają również coraz większe znaczenie technologii 5G. Widać to w rosnącej liczbie testów prędkości realizowanych przez użytkowników z wykorzystaniem właśnie tej technologii. W porównaniu do 2022 r., w 2023 r. ich liczba zwiększyła się dwukrotnie – do ponad 306 000 testów.

Niezmiennym liderem kategorii 5G od trzech lat pozostaje Plus. Średnia prędkość prawdziwego 5G, dostępnego od 3 lat w Plusie, wyniosła 134,6 Mb/s, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku kolejnego operatora w rankingu.

Na początku 2023 roku Plus udostępnił bezpłatnie 5G wszystkim klientom, a w czerwcu uruchomił 5G Ultra. Jest to unikalne rozwiązanie technologiczne wykorzystujące agregację 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych. Dla klientów oznacza to niezakłócone spotkania online, komfortową i bezproblemową pracę zdalną, łatwiejszą naukę zdalną, płynne oglądanie filmów w wysokiej jakości oraz szybkie pobieranie plików.

Aktualnie zasięgiem prawdziwego i najszybszego internetu 5G objętych jest już ponad 20 milionów mieszkańców Polski w prawie 1000 miejscowości we wszystkich województwach. Natomiast ponad 5 milionów mieszkańców Polski może korzystać z 5G Ultra, czyli internetu mobilnego szybkiego jak światłowód.

Szybko, szybciej, najszybciej…

Rok 2024 będzie rokiem dalszej rozbudowy 5G w Plusie. Dzięki rozstrzygnięciu aukcji 5G i zakupowi bloku w nowej częstotliwości, możliwości sieci mobilnej Plusa rozwiną się jeszcze bardziej. Udostępnienie klientom nowej częstotliwości przeznaczonej dla 5G wraz z agregacją dotychczas wykorzystywanych zasobów radiowych, wpłynie na dalszy wzrost prędkości oraz zwiększy pojemność sieci. Dzięki temu użytkownicy otrzymają usługę o jeszcze lepszych parametrach, pozwalającą na zwiększenie możliwości wykorzystania sieci 5G.