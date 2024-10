W 2024 roku soundbary Samsung numerem jeden na polskim rynku

Soundbar to zewnętrzny system audio, który wzbogaca doznania dźwiękowe przy oglądaniu filmów, sportu czy graniu na konsoli. Samsung oferuje bogaty wybór soundbarów w różnych przedziałach cenowych, od modeli z subwooferem do codziennego użytku po bardziej zaawansowane zestawy z tylnymi głośnikami, które w połączeniu z telewizorem Samsung tworzą kinowe wrażenia.

Według danych GfK, w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku, 7 z 10 najczęściej kupowanych soundbarów to modele Samsunga. Również pod względem wartości sprzedaży 7 modeli tej marki znalazło się w TOP 10. Najwyższą pozycję zajmuje model HW-Q990 z serii Q, oferujący wielokanałowy dźwięk przestrzenny 11.1.4. Dzięki 11 kanałom, subwooferowi oraz 4 głośnikom skierowanym ku górze, użytkownicy mogą poczuć dźwięk otaczający ich ze wszystkich stron, co intensyfikuje wrażenia.

Q-Symphony: Harmonia dźwięku przestrzennego

Klienci coraz bardziej cenią technologie, które pozwalają na pełne zanurzenie w świecie filmowym. Dane GfK pokazują, że między styczniem a sierpniem 2024 roku sprzedano o 6% więcej modeli z tylnymi głośnikami (HW-Q990 i HW-Q930) w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku.

Oznacza to, że co piąty nabywca soundbara Samsunga wybiera modele z wyższej półki. Kluczowym elementem tych modeli są bezprzewodowe tylne głośniki, które odbijają dźwięk od ścian i sufitu, oraz technologia Q-Symphony, która synchronizuje głośniki telewizora i soundbara, tworząc spójną przestrzeń dźwiękową. W 2024 roku popularność tych systemów audio wzrosła o 7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, co pokazuje, że widzowie szukają intensywnego i realistycznego brzmienia.

Dlaczego warto wybrać soundbar Samsunga?

Soundbary Samsung oferują nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale także szereg przydatnych funkcji. Q-Symphony to innowacyjna technologia, która umożliwia jednoczesne działanie głośników telewizora i soundbara, tworząc harmonijny i zoptymalizowany dźwięk. Jej nowa wersja optymalizuje dźwięk ze wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja ulepsza obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego źródła audio.

Funkcja Q-Symphony dostępna jest w modelach Q-Series i Ultra Slim, które łącznie stanowią 73% sprzedaży soundbarów Samsung. Jest ona kompatybilna z telewizorami Samsung, takimi jak Neo QLED 8K AI TV, Neo QLED 4K, OLED, QLED czy The Frame.

Soundbary Samsunga są również proste w instalacji. Modele Q-Series, Ultra Slim i S-Series oferują funkcję Bezprzewodowego Dolby Atmos, eliminując potrzebę kabli i umożliwiając bezprzewodowe połączenie z telewizorem. Dzięki technologii Dolby Atmos użytkownicy mogą cieszyć się przestrzennym dźwiękiem bez konieczności stosowania plątaniny przewodów.

Wszystkie technologie w soundbarach Samsung zostały stworzone i przetestowane w Audio Lab w Kalifornii. Eksperci w dziedzinie innowacji dźwiękowych wykorzystali zaawansowane technologie akustyczne, aby zapewnić widzom doskonale zbalansowany, przestrzenny dźwięk, który wypełnia pomieszczenie.