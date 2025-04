400 000 inteligentnych telewizorów Samsung już w polskich domach

Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia sztuczną inteligencję w telewizorach

Jak wynika z badań przeprowadzonych w wybranych krajach w Europie wynika, że ponad 54% Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji. Jest to wynik wyższy niż europejska średnia, która stanowi 45%. Co więcej, aż 64% polskich konsumentów uznaje obecność AI w telewizorach za pożądaną, a Polska – zaraz po Rumunii (72%) – znajduje się w czołówce krajów najbardziej otwartych na zastosowanie AI w urządzeniach RTV*.

Polacy nie tylko są entuzjastycznie nastawieni do nowoczesnych technologii, ale również świadomi ich wartości – aż 42% badanych dostrzega osobiste korzyści z AI, a 40% widzi jej pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Co ważne, w zakresie znajomości Vision AI w telewizorach rozwiązania Samsung AI, cieszą się w Polsce największym poziomem rozpoznawalności spośród wszystkich producentów – aż 49% respondentów deklaruje, że zna i rozumie ten system. To znacznie przewyższa średnią europejską, która wynosi 34%. Ponadto zarówno Polska, jak i Rumunia odznaczają się najwyższym wskaźnikiem świadomości i zrozumienia Samsung Vision AI, który wynosi aż 21%, podczas gdy średnia europejska wynosi 13%.

Wśród funkcji opartych na AI, polscy konsumenci biorący udział w badaniu szczególnie cenią te związane z obrazem i dźwiękiem – Dźwięk inteligentnie dopasowany do treści i przestrzeni oraz Wzmacniacz głosu zasilany przez AI zostały uznane za najbardziej atrakcyjną funkcje przez aż 79% respondentów podobnie jak Tryba Adaptacyjny AI i Upłynniacz Ruchu AI wykorzystujący sztuczną inteligencję do adaptacji obrazu, wyostrzania okrągłych obiektów i upłynniania ruchu oraz tekstu.

Samsung Vision AI – przyszłość domowej rozrywki już dziś

Technologia Samsung Vision AI to świeże spojrzenie marki na wykorzystanie sztucznej inteligencji w świecie domowej rozrywki, które po raz pierwszy zostało zaprezentowane na targach CES 2025. Samsung Vision AI zamienia ekrany w inteligentnych towarzyszy, którzy poprawiają jakość rozrywki, upraszczają interakcje ze sprzętami domowymi i płynnie integrują się ze stylem życia.

Serce nowych telewizorów Samsung, takich jak Neo QLED Mini LED QN990F stanowi procesor NQ8 AI Gen3, najbardziej zaawansowany układ, jaki dotąd trafił do urządzeń Samsung. Wyposażony w aż 512 sieci neuronowych, umożliwia on błyskawiczne przetwarzanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Dzięki temu technologia Skalowania 8K AI Pro pozwala na upscalingu treści do rozdzielczości jak najbliższej 8K, niezależnie od oryginalnej rozdzielczości materiału.

Procesor nie tylko analizuje każdą scenę pod kątem kontrastu, jasności i szczegółowości, pierwszego i kolejnych planów, ale również uczy się preferencji widza. Telewizor obserwuje, jakie treści są najczęściej oglądane, jakie ustawienia obrazu wybierane, a także w jakich porach użytkownik korzysta z urządzenia. Na podstawie tych danych, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, automatycznie dopasowuje ustawienia obrazu i dźwięku, tworząc w pełni spersonalizowane doświadczenie.

AI w telewizorach Samsung każdy z nas może też wyszkolić dla siebie w oparciu o trzy podstawowe typy treści: Film, Sport i Ogólne. Przykładowo, aby zapisać swoje preferencje dla kategorii Film, w wyświetlanych po sobie oknach zaznaczamy te sceny, które charakteryzują się najlepiej odpowiadającym naszym upodobaniom kontrastowi, kolorom i ich tonacji. Identycznie postępujemy w przypadku pozostałych kategorii. Od tej chwili wbudowana w telewizor AI już wie, jak optymalizować poszczególne typy treści, by parametry obrazu odpowiadały naszym oczekiwaniom. Gdy oglądamy film – telewizor automatycznie pokaże obraz w ustawieniach, które nam się podobają, gdy oglądamy sport, rozpozna też, jaki jest to rodzaj sportu i jak np. wygląda piłka w rugby, aby uruchomić algorytm dbający o jej wyraźny obraz podczas szybkiego lotu.

A kiedy telewizor nie jest aktywnie używany do oglądania, może zamienić się w elegancką, cyfrową ozdobę wnętrza. Dzięki generatywnej tapecie (Tapeta AI) – ekran staje się artystycznym płótnem, które tworzy wizualizacje dopasowane do gustu użytkownika, atmosfery pomieszczenia czy konkretnej okazji. To nowy wymiar personalizacji, w którym technologia spotyka się ze sztuką.

Sztuczna inteligencja odgrywa też kluczową rolę w przetwarzaniu dźwięku. Dzięki technologii Dźwięk Podążający za Obiektem Pro, telewizor analizuje obraz i precyzyjnie dopasowuje dźwięk do akcji widocznej na ekranie. Efekty audio przemieszczają się wraz z obiektami, a dialogi pozostają wyraźne nawet w głośnym otoczeniu. Dodatkowo, system uwzględnia pozycję widza w pomieszczeniu, dostosowując kierunek i natężenie dźwięku, co tworzy wrażenie obecności w samym centrum wydarzeń.

*Badanie przeprowadzono przez firmę SmartLab na próbie 600 osób w pierwszym kwartale 2025 roku na zlecenie firmy Samsung