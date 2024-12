Koniec z różnorodnością ładowarek. Zmiany po świętach

Od 28 grudnia w Polsce zacznie obowiązywać nowa unijna dyrektywa, która wprowadza obowiązek stosowania uniwersalnego portu ładowania USB-C. Zmiany dotyczą nowych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, konsole, czytniki e-booków, klawiatury, myszki, głośniki, aparaty cyfrowe, nawigacje czy słuchawki. W przypadku laptopów obowiązek ten wejdzie w życie 28 kwietnia 2026 roku.

Dlaczego USB-C?

Nowe regulacje mają na celu ograniczenie ilości elektrośmieci oraz uproszczenie codziennego życia użytkowników. Dzięki wprowadzeniu jednego uniwersalnego portu, konsumenci będą mogli korzystać z jednej ładowarki do ładowania wielu różnych urządzeń. Jest to także krok w stronę bardziej ekologicznego podejścia do produkcji i użytkowania sprzętu elektronicznego.

Dyrektywa RED, oprócz wymogu stosowania USB-C, nakłada na producentów obowiązek oferowania użytkownikom wyboru przy zakupie urządzenia – mogą oni zdecydować, czy chcą nabyć sprzęt z ładowarką, czy bez. Ma to na celu zmniejszenie liczby niepotrzebnych akcesoriów, które często zalegają w domach użytkowników.

Opóźnienie we wdrażaniu przepisów

Przepisy miały zostać wprowadzone do polskiego prawa do końca 2023 roku, jednak proces wdrożenia opóźnił się o rok. Mimo to nowe zasady wchodzą w życie 28 grudnia 2024 roku, dostosowując polskie prawo do unijnych standardów.

W ramach prokonsumenckich działań Unii Europejskiej trwają także prace nad wdrożeniem dyrektywy o prawie do naprawy. Od 2026 roku producenci będą zobowiązani do umożliwienia naprawy uszkodzonych urządzeń oraz zapewnienia dostępu do części zamiennych dla niezależnych serwisów.

Nowe regulacje to ważny krok w stronę bardziej przyjaznego dla środowiska rynku elektroniki. Choć wprowadzenie USB-C jako standardu może wiązać się z przejściowymi trudnościami, korzyści dla użytkowników i środowiska są bezdyskusyjne.

