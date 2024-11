Rewolucja w umowach na telefon. Sprawdź co się zmieni

Od niedzieli, 10 listopada, w Polsce obowiązuje nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE), które ma na celu wzmocnienie ochrony konsumentów oraz uproszczenie zasad korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w umowach z operatorami telekomunikacyjnymi

Jednym z kluczowych zapisów nowego prawa jest obowiązek przypominania klientom o zbliżającym się końcu umowy. Operatorzy muszą powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, a także przedstawić ofertę przedłużenia z korzystnymi propozycjami taryf. Konsumenci zyskają również prawo do zwrotu środków z kont pre-paid, które wcześniej przepadały wraz z wygaśnięciem ważności konta.

Nowe przepisy mają zagwarantować klientom lepszą ochronę przed nieuczciwymi sprzedawcami i dodatkowymi, ukrytymi opłatami. Operatorzy będą zobowiązani do przekazywania jasnych i prostych informacji o warunkach umowy, a klienci otrzymają dostęp do specjalnej porównywarki ofert telekomunikacyjnych. Narzędzie to umożliwi łatwe porównanie cen i wybór najkorzystniejszej opcji, co ma sprzyjać świadomym decyzjom zakupowym.

Zdalna identyfikacja abonentów

Kolejną nowością jest wprowadzenie zdalnej identyfikacji abonentów. Dzięki temu proces autoryzacji u operatorów będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy. Wprowadzono także technologię Advanced Mobile Location (AML), która umożliwia dokładne ustalenie lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w sytuacjach zagrożenia życia, gdzie liczy się szybka i precyzyjna reakcja służb ratunkowych.

Prawo Komunikacji Elektronicznej dostosowuje polskie przepisy do wymagań Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Nowe przepisy obejmują również zasady dotyczące budowy sieci światłowodowych oraz rozwoju komunikacji bezprzewodowej. Operatorzy będą mogli rozwijać nowoczesne technologie, stopniowo rezygnując z miedzianej infrastruktury na rzecz szybszych sieci światłowodowych. Zmiany te mają zwiększyć konkurencyjność na polskim rynku i przyczynić się do rozwoju usług internetowych.

Jedna ładowarka

Nowe przepisy wprowadzają także unijny wymóg wspólnego standardu ładowarek, co ma ograniczyć ilość elektrośmieci. W praktyce oznacza to, że większość urządzeń elektronicznych będzie musiała być wyposażona w uniwersalne złącze ładowania, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska.

Nowe prawo zmienia także działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zamiast indywidualnych decyzji dla poszczególnych firm, wprowadzono decyzje obszarowe, które będą obowiązywały na danym terenie. Dzięki temu procesy decyzyjne mają być bardziej przejrzyste i uproszczone. PKE zastępuje ustawę z 2004 roku i jest kolejnym krokiem w kierunku modernizacji i uproszczenia przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną w Polsce.

Czytaj też:

Abonenci walą do nich drzwiami i oknami. Zyskali tysiące klientówCzytaj też:

Połowa Polaków trzyma to w szufladzie. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj do kosza