Abonenci walą do nich drzwiami i oknami. Zyskali tysiące klientów

Ze statystyk, które upublicznił Urząd Komunikacji Elektronicznej, wynika, że w dniach 1 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. przeniesiono dokładnie 370 670 numerów. Względem drugiego kwartału tego roku to wzrost o blisko 33 tys. Między kwietniem a majem abonenci przenieśli do innych sieci 337 890 numerów.

Play zyskuje, inni tracą

Do Play przeszło 101 532 klientów, podczas gdy z siecią pożegnało się 89 691 osób. Orange pozyskał 88 152 abonentów, tracąc przy tym 90 817.

Wyraźny spadek w tej kwestii zanotowały T-Mobile i Plus. Pierwsza z sieci pozyskała 69 448 numerów, tracąc 81 009. Natomiast najgorzej wypadł Plus, który pozyskał 62 783 numery, a utracił 86 862, co daje spadek o prawie 25 tys.

Sieci komórkowe w Polsce. Ilu jest abonentów?

W 2024 r. liczba abonentów sieci komórkowych w Polsce wynosi około 56 mln kart SIM, co oznacza kontynuację wzrostu w stosunku do poprzednich lat. Z tej liczby, około 38 mln to użytkownicy abonamentowi (postpaid), a reszta to użytkownicy pre-paid. Segment telefonii komórkowej stale rośnie, a usługi mobilne pozostają dominującą formą komunikacji elektronicznej w Polsce.

Play najmłodszy z wielkich graczy

Sieć Play rozpoczęła działalność w Polsce w 2007 r., dokładnie 16 marca. Od tego momentu szybko zyskała popularność, wprowadzając atrakcyjne oferty i nowoczesne podejście do rynku telekomunikacyjnego. Play wyróżniał się jako nowy gracz, który początkowo korzystał z roamingu krajowego, a później dynamicznie rozwijał własną infrastrukturę.

W krótkim czasie Play zdobył znaczący udział w rynku, stając się jednym z czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce obok Orange, Plusa i T-Mobile, którzy rozpoczęli działalność na polskim rynku jeszcze w latach 90. (Orange jako Idea, T-Mobile jako Era)

