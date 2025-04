Twoje dane w darknecie? BIK natychmiast cię ostrzeże

Od kwietnia 2025 roku Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nową funkcjonalność, która może pomóc użytkownikom ochronić się przed kradzieżą tożsamości. Chodzi o usługę monitorowania darknetu, która ma za zadanie ostrzegać klientów w sytuacji, gdy ich dane osobowe trafią do nielegalnej części internetu. W razie wykrycia wycieku, właściciel danych natychmiast otrzyma powiadomienie SMS.

Ukryta sieć

Darknet, będący zaszyfrowaną częścią sieci niedostępną dla przeciętnych użytkowników, to miejsce, gdzie dochodzi do wielu nielegalnych transakcji. Oprócz handlu bronią czy narkotykami, dużą popularnością wśród cyberprzestępców cieszy się sprzedaż danych osobowych. To właśnie z ich pomocą dochodzi do wyłudzeń kredytów, zawierania umów na cudze nazwisko czy zakupów w internecie na koszt ofiary. Przestępcy wykorzystują techniki socjotechniczne, podszywają się pod znane instytucje i zdobywają kolejne informacje, które ułatwiają im dostęp do środków finansowych poszkodowanych.

Nowa usługa BIK ma temu przeciwdziałać. Dzięki współpracy z firmą ComCERT S.A., system nieustannie monitoruje darknet w poszukiwaniu danych należących do użytkowników. W przypadku ich wykrycia, klient BIK otrzymuje alert informujący o konieczności podjęcia działań zapobiegających dalszym konsekwencjom.

Monitorowanie darknetu

Darknet to przestrzeń szczególnie sprzyjająca rozwojowi przestępczości cyfrowej. To miejsce, w którym anonimowość sprawia, że przestępcy czują się bezkarni. Transakcje, takie jak zlecanie ataków czy sprzedaż danych, odbywają się tam na znacznie większą skalę niż w otwartym internecie.

Wprowadzenie monitorowania darknetu przez BIK to kolejny krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego obywateli. Użytkownicy mogą teraz nie tylko kontrolować swoją historię kredytową, ale także szybciej reagować na potencjalne zagrożenia wynikające z kradzieży danych osobowych.

