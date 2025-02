AI dla każdego. T-Mobile daje Perplexity Pro bez opłat na 12 miesięcy

W erze dynamicznych zmian i postępu technologicznego, T-Mobile Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując im bezpłatny dostęp do jednego z najnowocześniejszych narzędzi wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji – Perplexity Pro. To innowacyjne rozwiązanie, które zyskało uznanie na całym świecie, teraz dostępne jest w ramach programu Magenta Moments. Klienci T-Mobile mogą korzystać z tego narzędzia przez cały rok za darmo, oszczędzając przy tym blisko 1200 zł!

Czym jest Perplexity Pro?

Perplexity Pro to zaawansowana wyszukiwarka konwersacyjna, która nie tylko udziela precyzyjnych odpowiedzi na zadane pytania, ale również podaje źródła swoich informacji.

"Perplexity samo w sobie jest dość ciekawym produktem, bo jest wyszukiwarką, a właściwie nazywamy to Answer Engine, czyli systemem, który dostarcza odpowiedzi. Druga różnica jest taka, że oferujemy to w wersji pro, to znaczy w wersji, która umożliwia na przykład przesyłanie plików do analizy, umożliwia wybór modeli, no właśnie jest kilku dostawców modeli do Perplexity, można sobie między nimi przełączać, porównywać odpowiedzi. Pozwala na generowanie grafik na dużo, dużo zaawansowanych funkcji, do których wypróbowania zachęcam" – mówi w rozmowie z Wprost.pl Kuba Chajdak, Corporate Communications w T-Mobile Polska.



W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, Perplexity działa na zasadzie „answer engine” – silnika odpowiedzi, który analizuje zapytania użytkowników i dostarcza wiarygodnych informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu różnych modeli językowych, narzędzie to zapewnia dostęp do sprawdzonych danych z całego świata, jednocześnie eliminując konieczność przeszukiwania setek stron internetowych.

„GrupaDeutsche Telekom jest jednym z naszych najważniejszych partnerów i doceniamy ich wsparcie we wprowadzaniu na nowe rynki opartego na sztucznej inteligencji mechanizmu „answer machine”, czyli Peplexity. Dzięki bezpłatnej ofercie Perplexity Pro w Magenta Moments możemy udostępnić wielu nowym użytkownikom nasze innowacyjne podejście do wyszukiwania informacji. Jesteśmy przekonani, że klienci T-Mobile Polska będą z przyjemnością korzystać z Perplexity, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i odkrywać nowe tematy” – powiedział Ryan Foutty, wiceprezes ds. biznesowych w Perplexity.

Każdego tygodnia Perplexity odpowiada na ponad 100 milionów pytań z różnych dziedzin – od finansów i nauki, po rozrywkę i planowanie podróży. Co więcej, w wersji Pro użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak obsługa głosowa AI, analiza plików PDF czy dostęp do różnych modeli językowych, w tym GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet oraz Grok-2.

T-Mobile i sztuczna inteligencja – bezpieczne i wiarygodne rozwiązania

T-Mobile Polska od lat angażuje się w dostarczanie innowacyjnych technologii i narzędzi, które ułatwiają życie użytkowników. W dobie rosnącej roli AI w codziennym funkcjonowaniu, kluczowe stają się kwestie bezpieczeństwa i rzetelności informacji. Perplexity Pro to rozwiązanie, które spełnia najwyższe standardy w tych obszarach, zapewniając użytkownikom dostęp do sprawdzonych i zweryfikowanych danych.

„Mając skalę globalnej marki numer jeden w telekomunikacji, nie tylko nadążamy za zmianami – my je kształtujemy. Naszą rolą jest dostarczanie ludziom technologii, które dają im przewagę, zamiast pozostawiać ich z pytaniami. AI jest jedną z tych sił, która może wzmacniać, inspirować i otwierać nowe możliwości – pod warunkiem, że jest sprawdzona, rzetelna i dostępna dla każdego” – mówi Goran Markovic, członek zarządu T-Mobile Polska, dyrektor ds. B2C.

Oparty na sztucznej inteligencji silnik Perplexity Pro dokładnie kataloguje źródła, z których korzysta opracowując odpowiedzi na pytania użytkowników.

"Perplexity mówi nam, skąd wzięło informację i to my sami możemy zdecydować, czy temu źródłu zaufamy, czy nie. To co jest najważniejsze to to, że te informacje o źródłach są bardzo, bardzo łatwo dostępne. Perplexity właściwie samo wyświetla je przy wynikach wyszukiwania, także nie trzeba się dokopywać, ale gdyby ktoś chciał się dokopywać, to naprawdę można to zrobić bardzo, bardzo dokładnie" – mówi w rozmowie z Wprost.pl Kuba Chajdak

Jak skorzystać z oferty?

Roczna, darmowa subskrypcja Perplexity Pro dostępna jest dla klientów T-Mobile Polska w ramach programu Magenta Moments. Aby skorzystać z oferty, wystarczy:

Pobierać aplikację Mój T-Mobile (dostępną na Androida i iOS). Zalogować się na swoje konto. Przejść do zakładki Magenta Moments. Odebrać unikalny kod promocyjny i aktywować go na stronie Perplexity.

Promocja obowiązuje od 4 lutego do 28 lutego 2025 roku lub do wyczerpania puli kodów. Oferta skierowana jest do nowych użytkowników Perplexity Pro, a subskrypcja zakończy się automatycznie po 12 miesiącach – bez żadnych ukrytych kosztów i konieczności rezygnacji.

Dlaczego warto?

Decydując się na skorzystanie z promocji T-Mobile, użytkownicy otrzymują dostęp do jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi AI na rynku, które może służyć jako inteligentny asystent codziennych działań. Perplexity Pro umożliwia:

Szybkie i precyzyjne wyszukiwanie informacji bez konieczności przeszukiwania wielu stron internetowych.

Dostęp do zweryfikowanych źródeł informacji.

Możliwość interakcji głosowej z AI.

Obsługę różnych modeli językowych dla lepszego dopasowania wyników.

Analizę plików PDF i innych dokumentów.

Perplexity Pro i przyszłość wyszukiwania

T-Mobile Polska, jako lider innowacji, stawia na rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy w korzystaniu z Internetu. Perplexity Pro to przykład technologii, która nie tylko ułatwia życie, ale także wprowadza użytkowników w nową erę wyszukiwania informacji.

Dzięki tej ofercie klienci T-Mobile mają możliwość przetestowania najnowszych osiągnięć AI bez żadnych kosztów, co stanowi kolejny krok w kierunku cyfrowej przyszłości.

