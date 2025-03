Platforma do zarządzania pracą Asana wkracza w erę AI – uruchomiła rozwiązanie pozwalające tworzyć agentów

AI Studio to najnowszy produkt Asany. Pozwala na tworzenie agentów AI w podejściu no-code. Zespoły korzystające z platformy do zarządzania pracą mogą samodzielnie zaprojektować, zbudować i wdrożyć agentów AI bezpośrednio do już istniejących przepływów pracy.

Agenci AI mogą samodzielnie wykonywać różne zadania, na przykład kontaktować się mailowo z klientami – ale nie wszystkio oddawane musi być w ręce sztucznej inteligencji. Użytkownik może zaprojektować agenta w taki sposób, by wymagało to wcześniejszej akceptacji pracownika.

- Nie chodzi o to, żeby AI podejmowało decyzje zamiast ludzi, ale o to, żeby pomagało podejmować lepsze decyzje szybciej – mówi Sanj Bhayro, Dyrektor Generalny regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Jak przekonują przedstawiciele Asany, dziś wiele osób korzysta z asystentów AI, które pomagają im w codziennych zadaniach. Realizują takie zadania jak generowanie podsumowań, przygotowywanie raportów, wspieranie researchu. Ale praca z tymi narzędziami powoduje jeden problem – brakuje im kontekstu. Tymczasem Asana, dzięki temu, że od ponad dekady buduje model Work Graph, który mapuje, śledzi i zarządza pracą, ten kontekst pozwala nadawać.

Co to oznacza w praktyce? To, co generujemy przez AI (np. podsumowanie spotkania biznesowego) jest natychmiast osadzane w oprogramowaniu, w którym realizowane są wszystkie procesy w naszej pracy.

– Prawdziwa siła AI pojawia się, gdy zaczynasz ją osadzać w już istniejących procesach i przepływach pracy w organizacji – wyjaśnia Ryan Atkins, Szef Operacji Badawczo-Rozwojowych (R&D) i Lider Oddziału w Warszawie. – Nie tylko podsumowuje treści, ale rozumie ich znaczenie w szerszym kontekście pracy.

AI Studio integruje się z ponad 300 innymi narzędziami. Przykładowo transkrypcje nagrań z Zooma mogą automatycznie trafiać do Gmaila i Asany, a dane klientów i projektów z Saleforce do Asany.

Z badań Asany pt. The State of Work Innovation wynika, że ponad połowa (54 proc.) pracowników korzysta ze sztucznej inteligencji co najmniej raz w miesiącu, ale zaledwie 12 proc. uważa, że wdrożenie AI w ich firmie osiągnęło zaawansowany poziom.

Asana powstała w 2008 roku, a jednym z jej twórców jest Dustin Moskovitz, współzałożyciel Facebooka. Wraz z Justinem Rosensteinem opuścił on platformę społecznościową, by rozwijać narzędzie do zarządzania pracą. Obecnie Asana liczy 1800 pracowników na całym świecie i ma ponad 150 tys. klientów. Firma działa w ponad 200 krajach, a ponad 40% jej przychodów pochodzi spoza USA.