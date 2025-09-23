STAGEV Wallbox – polska odpowiedź na globalne wyzwania elektromobilności

Urządzenie wyróżnia się unikalnym na skalę międzynarodową systemem zabezpieczenia antykradzieżowego oraz pełną transparentnością rozliczeń flotowych. STAGEV łączy niezawodność, inteligentne zarządzanie energią i elastyczność zastosowania – w domu, w firmie i w dużych flotach.

Bezpieczeństwo i niezawodność

STAGEV to jedyna na rynku ładowarka wyposażona w system antykradzieżowy oparty na radarze 60 GHz, który skanuje przestrzeń przed urządzeniem, wykrywa nieuprawnione pojawienie się osób w pobliżu ładowarki i w czasie rzeczywistym wysyła alert do aplikacji mobilnej.

Produkcja ładowarki odbywa się w fabryce AC w Białymstoku, z pełną kontrolą jakości i rygorystycznymi testami w laboratoriach motoryzacyjnych i kompatybilności elektromagnetycznej.

– Mając w nazwie „AC” nie mogliśmy nie zaangażować się w produkcję ładowarek elektrycznych. STAGEV to naturalny krok w rozwoju AC S.A. – od 30 lat stawiamy na technologie wspierające redukcje emisji w transporcie, a dziś wchodzimy na drogę zeroemisyjności. Ten projekt to efekt skutecznego wykorzystania zaplecza technologicznego, Centrum Badawczo-Rozwojowego i przede wszystkim zaangażowania ludzi. To doświadczenie, pasja i kreatywność naszych pracowników pozwoliły stworzyć produkt, który odpowiada na wyzwania przyszłości. STAGEV to nie tylko ładowarka, ale symbol zmiany, którą przechodzi transport i energetyka i w której jako AC SA chcemy aktywnie uczestniczyć – mówi Katarzyna Rutkowska, pełniąca obowiązki Prezes AC S.A.

Technologia dla wszystkich

STAGEV został zaprojektowany jako rozwiązanie uniwersalne – dla każdego scenariusza użytkowania. W domu STAGEV zapewnia codzienny komfort, w firmie staje się elementem nowoczesnej infrastruktury, a w dużych flotach umożliwia transparentne i precyzyjne rozliczanie zużycia energii. Dzięki modułowej konstrukcji urządzenie można łatwo dopasować do zmieniających się potrzeb – od prostych instalacji domowych po zaawansowane systemy flotowe.

– STAGEV Wallbox wyróżnia się tym, że odpowiada na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych flot. Ładowarka współpracuje z instalacjami fotowoltaicznymi, magazynami energii i systemami smart home, umożliwiając optymalizację kosztów i zwiększenie niezależności energetycznej użytkowników. W przypadku firm umożliwia pełną kontrolę nad kosztami i zużyciem, co w praktyce oznacza koniec chaosu w rozliczeniach – każda sesja ładowania przypisana jest do konkretnego auta i kierowcy. Dla flot to przełom w zarządzaniu mobilnością elektryczną, a dla klientów indywidualnych – gwarancja bezpieczeństwa i wygody – mówi Robert Rudnicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Sprzedaży Elektromobilności w AC S.A.

Wraz odpowiedzi na dynamiczny rozwój flot elektrycznych, AC S.A. rozwija funkcjonalności wspierające menadżerów flot w zarządzaniu od kilku do nawet kilkuset pojazdów EV. Z myślą o nich przygotowano dedykowane rozwiązanie telemetryczne – „Cyfrową książkę przebiegu pojazdu”. System w czasie rzeczywistym rejestruje i rozlicza każde ładowanie, przypisując je do konkretnego pojazdu wyposażonego w moduł elektroniczny, wraz z lokalizacją i danymi kosztowymi. Unikalne na skalę międzynarodową narzędzie wspiera menedżerów flot zarówno w optymalizacji kosztów, jak i w analizie efektywności pojedynczych pojazdów. Zapewnia także pełną transparentność dla działów księgowych.