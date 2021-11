Czy polska prokurator jest podsłuchiwana przez rządowe służby? Apple ostrzega przed Pegasusem

Prokurator Ewa Wrzosek podzieliła się na Twitterze wiadomością, jaką dostała od Apple, ponieważ posiada smartfona iPhone. W informacji została poinformowana, że nieokreślone służby bezpieczeństwa mogły wziąć na cel jej urządzenie.

Apple ostrzega przed inwigilacją Pegasusem

W wyjaśnieniu Apple nie mówi o konkretach, ale ogólnie pisze, że użytkowniczka mogła stać się celem przez to, co robi lub kim jest, a atakującymi są służby bezpieczeństwa niewymienionego z nazwy państwa. Apple informuje, że tego typu atak może być trudny do wykrycia, a jeśli się powiedzie, to atakujący mogą przejąć wszelkie dane znajdujące się na urządzeniu.

Chociaż wiadomość Apple nie zawiera szczegółów, to sprawa wydaje się dość oczywista. Na początku tygodnia Apple pozwał izraelską firmę NSO, która opracowała i udostępniała rządowym służbom specjalnym aplikację do inwigilacji o nazwie Pegasus. Z upublicznionych informacji dowiedzieliśmy się, że usługę korzystania z Pegasusa kupiły m.in. służby z Polski. Wraz z wytoczeniem pozwu firmie NSO Apple zapowiedziało, że będzie ostrzegać użytkowników, którzy ich zdaniem mogli stać się celem Pegasusa.

Aplikacja miała przede wszystkim służyć do zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, ale od początku pojawiły się obawy, że dzięki niej można też szpiegować opozycjonistów i aktywistów. Prokurator Ewa Wrzosek jest członkinią stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia, które aktywnie sprzeciwia się zmianom w polskim systemie prawnym i sądowym wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Stany Zjednoczone zakazują korzystania z Pegasusa

Na początku listopada 2021 roku firma NSO została wpisana na „czarną listę” amerykańskiego departamentu handlu, co oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Obok NSO na listę trafiła też inne izraelska firma oferująca oprogramowanie do inwigilacji, Candiru.

