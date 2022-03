Apple i Facebook przekazały dane przestępcom

W połowie 2021 Facebook i Apple udostępniły przestępcom dane dotyczące użytkowników zawierające takie informacje, jak adres zamieszkania, numer telefonu i adres IP, informuje Bloomberg. Dane zostały przekazane zgodnie z procedurą „emergency data request” (pol. pilne żądanie danych), z którym mogą występować do firm informatycznych organy ścigania. Normalnie takie żądania są dołączone do nakazu sądowego, ale nie jest to wymagane.

Podobne wezwanie, od tych samych oszustów, otrzymała firma Snap.inc właściciel Snapchata, nie wiadomo jednak, jak odpowiedziała na wezwanie. Nie wiadomo także, ile razy wymienione firmy otrzymywały fałszywe żądania i na ile odpowiedziały.

Odpowiedzialni zhackowali też Microsoft i Samsunga

Według Bloomberga za oszustwem stoi grupa hakerska „Recursion Team”. Według ekspertów bezpieczeństwa grupa może składać się z osób nieletnich z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jedną z osób może być też twórca i główny działacz grupy Lapsus$, która stoi za włamaniami do Microsoftu, Samsunga i Nvidii.

Według osób, do których dotarł Bloobmerg, które mają wgląd do sprawy, wykradzione dane były wykorzystywane do przestępstw finansowych, a także do prześladowania ofiar.

Hakerzy prowadzili swoją kampanię wyłudzeń danych od firm technologicznych przez pierwszą połowę 2021 roku. Wykorzystywali do tego ten sam schemat, w którym wysyłali pilne żądania danych z przejętych serwerów organów ścigania z różnych krajów.

Policja może żądać danych od firm technologicznych

Żądanie danych od firm technologicznych przez organy ściągania jest standardową praktyką. Stosuje się je z wezwaniem sądowym w przypadku postępowań karnych lub bez nich, gdy istnieje podejrzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdrowia lub życia.

Apple i Facebook regularnie publikują dane na temat żądań danych od służb. W 2021 polskie organy ścigania zwracały się z wnioskiem o przekazanie danych 5033 razy. Z tego 4743 przypadki miały związek z postępowaniami karnymi, a 290 z pilnym żądaniem danych. Facebook pozytywnie rozpatrzył 58 proc. wniosków. Apple nie opublikowało jeszcze raportu za 2021 rok. W 2020 polskie służby zwróciły się do Apple z 255 wnioskami o udostępnienie danych, z czego 6 dotyczyły pilnego żądania danych.

Czytaj też:

Rosyjscy hakerzy coraz śmielsi. Już nie tylko Ukraina jest ich celem