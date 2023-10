Fałszywe informacje w sprawie wyborów. Uwaga na oszustów w internecie

Uwaga na fałszywe informacje pojawiające się w internecie. Oszuści próbują podszywać się pod oficjalne konta Państwowej Komisji Wyborczej i kolportują informacje, które mają wywołać zamieszanie wśród wyborców.

„Uważajcie na podszywające się konta. Zwracajcie uwagę na identyfikator użytkownika. Prawdziwe konto Państwowej Komisji wyborczej to @PanstwKomWyb” – czytamy we wpisie Demagoga, organizacji, która zajmuje się weryfikacją informacji podawanych w internecie, a także wypowiedzi polityków.

Wpis o fałszywych przekazach konta podszywającego się pod Państwową Komisję Wyborczą podał jako pierwszy profil WłączWeryfikację, prowadzony przez rządowy NASK.

twitter

Fałszywe informacje dotyczące wyborów

Specjaliści potwierdzają, że informacje wysyłane są z profili, które nie mają nic wspólnego z PKW.

W poście udostępnionym przez NASK i Demagoga, czytamy, że „Państwowa Komisja Wyborcza postanawia unieważnić dzisiejsze wybory do parlamentu. Otrzymaliśmy i potwierdziliśmy informację, że w jednej z komisji w Warszawie dochodziło do oszustw na masową skalę” – czytamy w fałszywej wiadomości, kolportowanej przez oszustów.

Przypominamy, że jednym z kluczowych kroków, jakie internauci powinni podjąć, widząc budzącą emocje informacje, jest weryfikacja konta, z którego została wysłana. Tutaj ważne jest sprawdzenie nie tylko nazwy, ale także identyfikatora konta. Szczególne podejrzenie powinny budzić identyfikatory, które składają się z imienia i ciągu cyfr.

Z tego typu kont od rana wysyłano także zdjęcie kardy wyborczej bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej i ostrzegano przed oszustwami. Prawdą jest, że na każdej z kart musi znajdować się wydrukowana pieczęć okręgowej komisji wyborczej i podbita pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Tweet, o którym piszemy miał jednak wymiar emocjonalny i był podawany przez podejrzane konta.

Wyniki wyborów we Wprost.pl

Po sprawdzone informacje zapraszamy do relacji na żywo we Wprost.pl. To tam podamy także informacje dotyczące frekwencji w wyborach, a także pierwsze wyniki exit poll po godzinie 21.00.

Czytaj też:

Wybory 2023. PKW podała frekwencję na godzinę 17:00Czytaj też:

Oskar Szafarowicz złamał ciszę wyborczą? Opublikował wymowne zdjęcie