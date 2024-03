Polska zajęła 1. miejsce w rankingu cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy światową potęgą

Ranking National Cyber Security Index jest przygotowywany przez organizację e-Governance Academy, która pomaga instytucjom sektora publicznego na całym świecie w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej. Głównym celem zestawienia jest dokładne mierzenie stopnia przygotowania danego kraju do możliwości wystąpienia różnego rodzaju cybernetycznych incydentów, w tym m.in. ataków hakerskich. W najnowszej odsłonie rankingu Polska zajęła prestiżowe 1. miejsce, jednak jego autorzy zwracają uwagę na to, że w naszym kraju pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Polska na 1. miejscu rankingu National Cyber Security Index

Nasz kraj w ramach rankingu NCSI uzyskał 90,83 pkt. na 100 możliwych, wyprzedzając pod tym względem Australię (87,50 pkt.) i Estonię (85,83 pkt.). Na liście znajdują się w sumie 32 kraje z całego świata. O prestiżowym sukcesie Polski poinformowały krajowe Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Ocena poszczególnych krajów opiera się na publicznie dostępnych materiałach, takich jak akty prawne, dokumenty urzędowe, oficjalne strony internetowe. Wskaźniki pomiarowe zostały opracowane zgodnie z krajowymi ramami bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jako podstawowe zagrożenia cybernetyczne dzisiejszego świata wymienione zostały: odmowa e-usług (DoS), naruszenie integralności danych oraz naruszenie poufności danych. Aby skutecznie zarządzać tymi zagrożeniami, każdy kraj musi posiadać odpowiednie zdolności w zakresie strategicznego i szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo.

Jednocześnie organizacja e-Governance Academy zwróciła w swoim raporcie uwagę na fakt, że choć Polska jest obecnie światową potęgą w zakresie cyberbezpieczeństwa, to pod niektórymi względami pozostało jeszcze sporo do nadrobienia.

Nasz kraj słabiej wypada pod względem poziomu rozwoju cyfrowego (Digital Development Level), obliczanego na podstawie wskaźnika rozwoju e-administracji oraz gotowości do pracy w sieci (NRI). Wynik Polski w tym zakresie wyniósł 72,29/100 pkt.

