Wielkie spadki na rynku kryptowalut. To reakcja na doniesienia o próbach regulacji w UE

Spełnia się koszmarny sen inwestorów z rynku kryptowalut. Przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej poinformowali, że jeszcze 30 czerwca postarają się wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Na rynek padł blady strach.

Kryptowaluty nurkują. Bitcoin po 19 tys. dolarów

Informacja, która napłynęła z Unii Europejskiej, bardzo negatywnie wpłynęła na rynek kryptowalut. Aktywa, które od ponad trzech miesięcy przeżywają bardzo trudny czas, teraz zachwiały się jeszcze bardziej. Inwestorzy poczuli groźbę tego, że mogą utracić jeden z największych plusów tego typu inwestycji. Informacje o próbach regulacji od jakiegoś czasu płyną też z amerykańskiego Departamentu Skarbu. Dość otwarcie o takiej konieczności mówiła kilkukrotnie sekretarz Janet Yellen.

Bitcoin, który od połowy czerwca utrzymywał się na poziomie około 20 tysięcy dolarów, bardzo gwałtownie zanurkował. Obecnie za najpopularniejszą kryptowalutę trzeba zapłacić już tylko 19 tysięcy dolarów i jest bardzo blisko do przełamania także tej granicy psychologicznej. Tylko tej doby Bitcoin potaniało o 5 proc., a w ujęciu tygodniowym to już 7,8 proc. W ślad za nim idą także inne cyfrowe aktywa. Ethereum, czyli druga najpopularniejsza kryptowaluta potaniała tej doby już o ponad 9 proc. i wróciła do granicy 1000 dolarów. Pociągnęło to w kierunku dna także najpopularniejsze projekty powiązane z Ethereum, czyli Cardano i Solanę. Ten pierwszy traci 6,4 proc., a w tygodniowo 7,4 proc. Solana tylko tej doby straciła blisko 9,6 proc. a w ujęciu tygodniowym to już aż -15 proc.

Memecoiny radzą sobie lepiej

Zaskakująco dobrze radzą sobie tak zwane memecoiny, czyli kryptowaluty, które powstały pierwotnie jako żart, ale szybko zyskały na popularności. Jedna z nich stała się nawet ulubioną kryptowalutą najbogatszego człowieka świata Elona Muska. Dogecoin, bo o nim mowa, kosztuje obecnie 0,06 dolara. W ciągu doby potaniał o 3,5 proc., a tygodniowo traci 1,8 proc. Druga z nich, czyli Shiba Inu, jako jedna z niewielu krypto, zyskuje 0,1 proc. Tygodniowo potaniała jednak o 4,2 proc.

