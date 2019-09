Bawiąc – uczy historii. Popularna gra dostała darmowy tryb edukacyjny

Tryb jest dostępny do pobrania za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry (przez uplay na PC, PS Store na PS4 i sklep Microsoftu na Xboxie One). Pozwala szczegółowo poznać historię starożytnej Grecji, bez potrzeby angażowania się w walkę, która w zwykłej rozgrywce jest esencją gry. Dodatkowo, twórcy przygotowali wirtualne wycieczki z przewodnikiem w pięciu różnych kategoriach: filozofia, słynne miasta, życie codzienne, wojna i mitologia, a po przejściu kolejnych tras gra sprawdza zdobytą przez gracza wiedzę.

W trybie „Discovery Tour”, starożytną Grecję z okresu wojny peloponeskich można zwiedzać także samemu, bez podążania przygotowanymi przez twórców ścieżkami. W grze napotykamy wiele historycznych postaci, takich jak Herodot, Leonidas, czy Sokrates. Odpowiedzialne za grę studio Ubisoft przy każdej części współpracuje z historycznymi ekspertami i badaczami, aby uczynić jej świat tak dokładnym, jak to możliwe.

Warto przypomnieć, że to już drugi dodatek „Discovery Tour” do gry z serii Assassin’s Creed. Po raz pierwszy tryb edukacyjny został dodany do Assassin's Creed Origins, w której mogliśmy poznać historię starożytnego Egiptu. Jak informował Ubisoft, trybu zaczęli używać także nauczyciele na lekcjach historii.

Seria Assassin’s Creed

Assassin’s Creed to seria gier, która rozgrywa się w realiach mocno inspirowanych historią. Do tej pory gracze mieli okazję zwiedzić m.in. starożytny Egipt i Grecję, renesansowe Włochy, Morze Karaibskie z czasów epoki piratów, czy XIX-wieczny Londyn. W Assassin’s Creed Unity z 2014 roku, której akcja toczy się w Paryżu w czasie rewolucji francuskiej, mogliśmy zwiedzić szczegółowo odwzorowaną katedrę Notre Dame. Po pożarze katedry gra została udostępniona za darmo z zachętą do wpłacania środków na odbudowę zabytku. Według nieoficjalnych informacji, kolejna cześć serii zabierze nas do epoki wikingów.

