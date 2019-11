Sztuczna Inteligencja zabierze nam pracę? Mistrz najtrudniejszej gry świata właśnie się poddał

„Nawet jeśli będę najlepszym graczem na świecie, będzie istnieć byt, którego nie będzie dało się pokonać” – powiedział Lee Se-dol, mistrz GO pochodzący z Korei Południowej. Mistrz zmierzył się w 2016 roku ze stworzonym przez Microsoft programem AlphaGo. Efekty były dla Koreańczyka zaskakujące. Okazało się, że Sztuczna Inteligencja opanowała grę, w której nigdy wcześniej komputer nie zdołał pokonać człowieka. Lee Se-dol i AlphaGo rozegrali pięć partii w formacie do trzech zwycięstw. Lee przegrał 4 partie. Zwycięsko wyszedł tylko z jednej. Po rozgrywce przyznał, że „Mimo że udało mi się wygrać, zdaję sobie sprawę, że nastąpiło to tylko ze względu na szaleńcze starania” . Po trzech latach od przegranej mistrz postanowił zrezygnować z profesjonalnej kariery. Uważa, że w obliczu sytuacji, gdy nie może uważać się za najlepszego, nie ma to dłużej sensu.

Przełom

Zwycięstwo AlphaGo było kolejnym przełomem w rozwoju Sztucznej Inteligencji. GO jest bowiem jedną z najtrudniejszych, gdyż najbardziej złożonych gier. Była uznawana za taką, w której człowiek pozostanie niepokonany. Wcześniejszym wydarzeniem, do którego porównywano wygraną programy Microsoftu, był legendarny mecz szachowy Garry Kasparow kontra komputer Deep Blue produkcji IBM. Do potyczki doszło w 1996 roku. Kasparow przegrał wtedy 4-2. Rewanż rozegrano w 1997 roku w Nowym Jorku i również zakończył się on zwycięstwem komputera. Wydarzenie to było jednym z kamieni milowych rozwoju Sztucznej Inteligencji. Uznaje się je za pierwszy moment, gdy komputer oficjalnie okazał się lepszy od człowieka.

