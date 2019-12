Kolekcja inspirowana League of Legends od Louis Vuitton. Ceny robią wrażenie

Kolekcję LVxLOL możecie oglądać na stronie producenta i w naszej galerii. Choć efekt robi wrażenie, to jednak musimy nieco schłodzić entuzjazm fanów moby RIOT-u. Ceny ubrań i gadżetów Louis Vuitton to raczej luksus na mało którą kieszeń. Torebka za 2,4 tys. dolarów, T-shirt za 670 dolarów, krawat za 170. Jeśli jednak ktoś akurat dysponuje nadmiarem gotówki i ostatnie kilka lat spędził „na midzie” albo „gankując botlane”, to prezentu pod choinkę może dłużej nie szukać.

Ubrania to oczywiście nie koniec. W 10. rocznicę istnienia League of Legends, twórcy z Riot Games postanowili zadbać o swego rodzaju uszlachetnienie swojego tytułu. Artyści Louis Vuitton zaprojektowali już futerał, w którym przechowywany jest puchar dla tegorocznych mistrzów świata w LoLa. Zapowiadano też stworzenie całego zestawu „skórek” dla postaci (chodzi o tzw. skiny, zmieniające wygląd bohatera, którym gramy). Czekamy ze zniecierpliwieniem.

