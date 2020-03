Twórcy gry o pandemii wspierają walkę z koronawirusem. Stworzą też tryb ratowania świata

Do tej pory w grze Plague Inc. chodziło o to, by nasz wirus szerzył się jak najbardziej i przetrwał jak najdłużej. W związku z ogromnym zainteresowaniem tą leciwą już produkcją, twórcy postanowili wprowadzić nowy tryb gry. Od teraz gracze będą mogli spróbować zahamować pandemię i obronić ludzkość przed grożącą jej zagładą. Nie zabraknie trudnych decyzji i szukania równowagi pomiędzy surową kwarantanną i odcinaniem kolejnych dziedzin ludzkiej aktywności, a wspieraniem ludności poddanej kryzysowej sytuacji.

Autorzy gry postanowili, że część zarobionych do tej pory pieniędzy przeznaczą na prawdziwą walkę z koronawirusem. 250 tys. dolarów z ich kont powędrowało do WHO i CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Dr. Richard Hatchett, prezes tej drugiej organizacji, dziękował Ndemic Creations za hojność i wsparcie prac nad poszukiwaniem szczepionki na COVID-19.

Ndemic Creations wyjaśnia zachowanie graczy

Jak podkreśla w komunikacie na Twitterze Ndemic Creations, „ludzie szukają wiedzy na temat chorób i ich rozprzestrzeniania, aby zrozumieć złożoność rozległych epidemii”. Podkreślają jednocześnie, że ich dzieło mimo wszystko jest nadal tylko grą, a nie naukowym modelem. „Obecna epidemia koronawirusa jest jak najbardziej prawdziwą sytuacją, dotykającą wielu osób. Zawsze rekomendujemy, by gracze zdobywali informacje bezpośrednio od lokalnych oraz międzynarodowych organizacji zdrowotnych” – pisali w oświadczeniu wydanym jeszcze pod koniec stycznia, zanim ich tytuł został zakazany w Chinach i usunięty z tamtejszego sklepu Apple.

