Polski producent tworzy grę z Microsoftem. Akcja Medium toczy się w Krakowie. Na ekranach Dorociński i Rosati

Trailer, który zaprezentowano podczas wczorajszej prezentacji 13 gier na konsolę XBOX piątej generacji, od samego początku nawiązuje mocno do polskiej kultury. Już pierwsze sekundy przywodzą na myśl twórczość Zdzisława Beksińskiego. Akcja gry osadzona będzie w Krakowie.

W opublikowanym filmie widzimy Katedrę Mariacką i rynek Starego Miasta wraz z Sukiennicami. Medium będzie horrorem psychologicznym, czyli należeć będzie do gatunku, z którego zasłynęło krakowskie studio. Gracze będą mogli wcielić się w Mariannę - medium żyjące w dwóch światach: fizycznym i duchowym. Jako medium mogące zajrzeć do każdego z tych światów, gracze będą mieli możliwość rozszerzenia swojej perspektywy i odkrycia, że nie istnieje jedna, absolutna prawda o tym, co widzą inni, bo wszystko może być postrzegane z różnej perspektywy.

– Każda z naszych gier ma główny temat, wokół którego skupiają się wymiar kreatywny i zaplecze technologiczne. W The Medium skupiamy się na perspektywie i percepcji. Kiedy zmienia się perspektywa, odkrywamy, że wszystko, co postrzegamy jest bardziej złożone i skomplikowane, niż nam się wydawało – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

W pracę nad grą zaangażowano również znane nazwiska ze świata show-biznesu. W rozgrywce wykorzystano wizerunek Marcina Dorocińskiego i Weroniki Rosati. Muzykę do gry skomponował m.in. Akira Yamaoka, który tworzył ścieżki dźwiękowe, chociażby do legendarnej serii Silent Hill.

– Współpraca z legendarnym Akirą Yamaoką, którego kompozycje pomogły stworzyć niezapomniany klimat Silent Hill, to prawdziwe spełnienie marzeń. Fascynuje nas wiele gier, nad którymi pracował. Cieszymy się, że The Medium będzie kolejną z nich – dodaje Babieno.

