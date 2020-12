CD Projekt informuje o zwrotach pieniędzy za „Cyberpunka 2077”. Wiadomo, kiedy duże aktualizacje

Cyberpunk 2077 okazał się grą pełną mniejszych i większych błędów technicznych. Z tego względu, mimo bardzo dobrych ocen recenzentów ogrywajacych grę głównie na PC, średnia ocen na portalu Metacritic dla wersji gry na Sony PlayStation 4 wynosi 2,8 pkt., a wersji na Microsoft Xbox One to 3,7 pkt.

Z tego powdu CD Projekt RED wydało oświadczenie, w którym przeprasza za zaistniałą sytuację. „W pierwszej kolejności chcemy przeprosić Was za to, że przed premierą nie zaprezentowaliśmy rozgrywki z Cyberpunka 2077 na konsolach poprzedniej generacji, co utrudniło Wam podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu. Wiemy, że powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi na dopracowanie naszej gry na PlayStation 4 i Xbox One” – czytamy.

Cyberpunk 2077. Kiedy patch?

Twórcy zapewniają, że wciąż pracują nad naprawą błędów. Jeszcze w tym tygodniu maja wydać koleją serię aktualizacji, która ma poprawić najbardziej uciązliwe błędy. Kolejne łatki maja być regularnie publikowane w ciągu kolejnych tygodni.

„Po świętach wypuścimy dwie duże aktualizacje, w tym Patch 1, który pojawi się w styczniu. Po nim, w lutym przyszłego roku pojawi się Patch 2. Powinny one naprawić większość istotnych błędów, które gracze napotykają podczas rozgrywki na konsolach poprzedniej generacji” – zapowiadają twórcy. „Będziemy Was informować o zawartości obu aktualizacji przed ich wypuszczeniem. To nie sprawi, że gra na PS4 czy Xbox One będzie działać jak na PC i konsolach nowej generacji, ale przybliży Was do tego doświadczenia” – dodają.

Jednocześnie twórcy zapewniają, że aktualizacje bedą trafiały również do wersji PC, która jest najmniej zabugowana.

CD Projekt zapowiada pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów

Twórcy proszą o danie im szansy na naprawę błędów, ale informuja o mozliwości refundacji kosztów zakupy gry. „Będziemy wdzięczni, jeśli dacie nam szansę na naprawę sytuacji, ale jeśli nie jesteście zadowoleni z tego jak dziąła gra na Waszej konsoli, możecie wystąpić o zwrot kosztów za zakup”– zapewnia CD Projekt.

W przypadku kopii cyfrowych gry w wersji konsolowej można skorzystać z refundacji w PSN lub Xbox. „W przypadku wydań pudełkowych, w pierwszej kolejności zwróćcie się do sklepu, w którym kupiliście grę. Jeśli zwrot kosztów nie będzie możliwy, możecie skontaktować się z nami” –informuje CD Projekt i obiecuje, że będzie próbował pomóc graczom w refundacji. Na wiadomości w tej sprawie twórcy czekają pod adresem helpmerefund@cdprojekt.com do 21 grudnia 2020 r.

