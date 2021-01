Star Wars: Battlefront 2 za darmo w Epic Games Store. To specjalna edycja

Jak co tydzień, Epic Games Store znów rozdaje graczom darmową produkcję wartą ogrania. Tym razem jest to Star Wars Battlefront 2 – Celebration Edition. Edycja Świąteczna zawiera dodatkowe skórki dla postaci, specjalne bronie oraz reakcje. Dzieło studia EA DICE jest zresztą warte sprawdzenia nawet w podstawowej wersji. To w końcu wieloosobowa strzelanka w świecie Gwiezdnych Wojen.

Nieudana premiera Battlefront 2

Battlefront 2 to tytuł z 2017 roku, posiadający co prawda kampanię dla jednego gracza, jednak ceniony głównie ze względu na sieciową rozgrywkę. Początkowo gra spotkała się ze zmasowaną krytyką z powodu wprowadzenia krytykowanego systemu mikropłatności. Pod wpływem presji ze strony graczy twórcy postanowili się jednak wycofać, całkowicie rezygnując z tego mechanizmu.

Z kolei już za tydzień w EGS do pobrania za darmo będzie strategia turowa Galactic Civilizations III.

