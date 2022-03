Szalona akcja pomocowa dla Ukrainy. Pakiet ponad 900 gier za symboliczną sumę

Jak często macie okazję kupić za mniej niż 50 złotych prawie tysiąc różnych produktów? Dodajmy do tego, że ich łączna cena przekracza 6,5 tys. dolarów. Warto zaznaczyć, że są wśród nich prawdziwe perełki, które niejeden fan gier komputerowych chciałby mieć w swojej kolekcji. Na koniec dodajmy jeszcze, że cała uzyskana w ten sposób kwota przeznaczona zostanie na rzecz obywateli nękanej wojną Ukrainy. Po prostu nie da się przejść obok takiej oferty obojętnie.

Backbone, Celeste, SkateBIRD, SUPERHOT, Baba is You, Figment, Kingdom Two Crowns, Cross Code, Cloud Gardens, INMOST, A Short Hike, Sundered, Moon Hunters, Jotun, TowerFall Ascension, Golf Peaks – już tylko te gry każdy fan cyfrowej rozgrywki chciałby mieć w swojej kolekcji za cenę 50 złotych łącznie. To prawdziwe skarby z kategorii indie games, a wśród kolejnych 900 z pewnością znajdzie się jeszcze wiele nieodkrytych tytułów, którym warto dać szansę. Do tego kilka książek, papierowych RPG, soundtracków i różnych dodatków. Przypomnijmy raz jeszcze – to wszystko przy jednoczesnym wspieraniu charytatywnej zbiórki. Link znajdziecie poniżej:

Środki zebrane w tej zbiórce, a w chwili pisania mówimy już o 588 tys. dolarów, podzielone zostaną pomiędzy dwie fundacje: International Medical Corps oraz Voices of Children. Ta pierwsza to międzynarodowa organizacja zapewniająca medyczne wsparcie na terenie Ukrainy. Ta druga to lokalna grupa, która pomaga dzieciom poradzić sobie z traumą wojny, ale też organizuje schronienie dla uchodźców wewnętrznych. Kwota około 50 zł (10 dolarów) to oczywiście minimalna, jaką można wpłacić. Każdy darczyńca może zdecydować się na większą sumę. Z decyzją nie należy jednak zwlekać zbyt długo – akcja potrwa tylko przez kilka dni.

