Gracze w Fortnite zebrali 50 mln dolarów na pomoc Ukrainie w dwa dni

„Fortnite” to jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Chociaż gra jest darmowa, to jej twórca, firma Epic Games, zarabia na niej gigantyczne pieniądze. O tym, jak duże są to pieniądze, można przekonać się z najnowszej akcji wsparcia Ukrainy.

Epic zarabia na sprzedaży Battle Passów, czyli okresowych subskrypcji, dzięki którym gracze otrzymują nowe postacie i elementy graficzne do wykorzystania w grze. Największa sprzedaż Battle Passów przypada na początek kolejnych Sezonów, czyli 3-miesiecznych okresów, w których w grze pojawiają się nowe elementy fabularne, postacie, itp.

Najnowszy sezon rozpoczął się 20 marca 2022 roku. Tego samego dnia Epic Games poinformowało, że całkowity przychód ze sprzedaży Battle Passów, a także wewnętrznej waluty V-bucks (lub V-dolce), w okresie od 20 marca do 3 kwietnia, zostanie przeznaczone na pomoc Ukrainie.

Do 22 marca, czyli w dwa dni, Epic zebrał 50 mln dolarów. Poziom sprzedaży raczej nie utrzyma się do końca okresu, bo już po dwóch dniach widać spadek. Pierwszego dnia Epic zebrał 36 mln dolarów, co oznacza, że drugiego dnia wpływy spadły do 14 mln.

Pieniądze zostaną przekazane czterem organizacjom humanitarnym: Direct Relief Unicef, Światowy Program Żywnościowy ONZ oraz UNHCR.

