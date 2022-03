Fortnite ogłasza zbiórkę na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Nieoczekiwana reakcja Xboxa

Epic Games, właściciel marki Fortnite, czyli jednej z najbardziej popularnych gier multiplayerowych na świecie, poinformował o szczytnej akcji. „Wspieraj pomoc humanitarną dla Ukrainy. Epic przeznacza wszystkie wpływy z Fortnite z okresu od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie” – czytamy w krótkim komunikacie umieszczonym na polskim profilu Fortnite. Biorąc pod uwagę fakt, że Fortnite jest nadal jedną z najbardziej popularnych gier, a do tego oferuje mnóstwo możliwości przeprowadzania mikropłatności za dostęp do kolejnych "skórek", czy innego rodzaju płatnej zawartości, zebrane środki mogą być naprawdę pokaźne.

Xbox Polska dorzuci swój procent

Jednak to nie koniec szczodrości polskiego środowiska związanego z grami. Polski oddział Xboxa, czyli konsoli firmy Microsoft, poinformowała osobą jednego ze swoich dyrektorów, że również ma zamiar dorzucić się do zbiórki. Informacja została podana pod wpisem Fortnite'a i wydaje się być decyzją bardzo spontaniczną, która wynika z potrzeby chwili.

„Xbox się dorzuca. Jeśli kupisz coś do Fortnite na zielonej platformie, to swój procent z zakupu dorzucają do puli” – napisał w komentarzu do wpisu Bartosz Wysocki, Community Manager w Xbox Polska.

Już niedługo do Ukraińców zmagających się z wojną może dotrzeć pokaźna kwota przeznaczona na pomoc humanitarną. Dokładną kwotę poznamy prawdopodobnie zaraz po zakończeniu akcji. Nie podano jednak szczegółów dotyczących adresata, który otrzyma zebrane środki.

