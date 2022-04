Ty też możesz zostać ukraińskim rolnikiem i ściągać rosyjskie czołgi z pola

„24 lutego obudził nas dźwięk rosyjskich bomb i rakiet spadających na ukraińskie miasta bez żadnego ostrzeżenia. Kolejne dni spędziliśmy, przenosząc nasze rodziny w bezpieczne miejsca, a potem sami wzięliśmy się do pracy. Niektórzy zaciągnęli się do armii, inni pomagają cywilom na terenie całego kraju” – piszą twórcy gry "Ukrainian fArmy".

Grupa ukraińskich twórców gier postanowiła zrobić, to co potrafi najlepiej i stworzyła grę. Ma ona służyć jako wyraz uznania za międzynarodową pomoc, jaką Ukraina uzyskuje od reszty świata. Sama gra jest darmowa, ale twórcy zachęcają do wpłat dowolnej sumy, która później zostanie przekazana wolontariuszom oraz organizacjom pozarządowym pomagającym poszkodowanym w Ukrainie.

Zostań ukraińskim traktorzystą

Gra jest prosta i dość oczywista. Gracz wciela się w ukraińskiego rolnika, „najbardziej przerażającego kombatanta”, w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jako członek „Korpusu Rolniczego” gracz musi zdobyć i odholować rosyjski sprzęt bojowy: czołgi, transportery opancerzone, samochody, wyrzutnie rakiet. Gracz walczy z czasem i ucieka przed salwami rosyjskiej artylerii.

Gra jest w stanie „work in progres”, a twórcy planują dodanie w przyszłości nowych traktorów, pojazdów do przejęcia i map.

Grę „Ukrainian fArmy” można pobrać pod tym adresem https://ukrainian.itch.io/ukrainian-farmy.

Ukraińscy rolnicy stali się słynni podczas rosyjskiej inwazji dzięki nagraniom wideo, na których ściągali z pół porzucone przez rosyjskich żołnierzy wozy bojowe takie jak czołgi czy transportery opancerzone.